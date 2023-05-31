Почти 20 пришкольных лагерей в Нижнем Новгороде претендуют на звание лучшего Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Конкурс на лучший пришкольный лагерь проходит в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в департаменте образования администрации города.

Согласно информации, в этом году заявки на участие в конкурсе подали 19 лагерей. У многих из них есть своя направленность: экологическая, творческая или спортивная.

Сегодня конкурсная комиссия проверила лагерь "Кораблик детства" в школе №170 Автозаводского района.

В ходе оценки представители Роспотребнадзора и пожнадзора проверяют соответствие нормативным документам. Оцениваются программы лагерей, их насыщенность, методика проведения спортивных мероприятий.

Как рассказала директор школы №170 Мария Калягина, работа лагеря на 82 воспитанника рассчитана на три недели. Главная тема здесь - безопасность.

В рамках работы лагеря дети изучают правила ПДД, пожарной безопасности.

Ранее сообщалось, что летний отдых для детей в Нижегородской области будет организован в 1100 учреждениях.