Почти 20 пришкольных лагерей в Нижнем Новгороде претендуют на звание лучшего

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Конкурс на лучший пришкольный лагерь проходит в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в департаменте образования администрации города.
Согласно информации, в этом году заявки на участие в конкурсе подали 19 лагерей. У многих из них есть своя направленность: экологическая, творческая или спортивная.
Сегодня конкурсная комиссия проверила лагерь "Кораблик детства" в школе №170 Автозаводского района.
В ходе оценки представители Роспотребнадзора и пожнадзора проверяют соответствие нормативным документам. Оцениваются программы лагерей, их насыщенность, методика проведения спортивных мероприятий.
Как рассказала директор школы №170 Мария Калягина, работа лагеря на 82 воспитанника рассчитана на три недели. Главная тема здесь - безопасность.
В рамках работы лагеря дети изучают правила ПДД, пожарной безопасности.
Ранее сообщалось, что летний отдых для детей в Нижегородской области будет организован в 1100 учреждениях.
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