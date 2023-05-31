Предприниматели смогут пообщаться с лидерами цифровой отрасли на ЦИПР
Канатную дорогу через Оку начнут строить в феврале 2024 года
Летний режим работы парка "Швейцария"
Кинотеатры под открытым небом в парках Нижнего Новгорода
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Общество
31 мая 2023 18:53  [42] Информационную систему лесного хозяйства Нижегородской области "Цифровой лес" показали на конференции "ЦИПР"
31 мая 2023 18:34  [66] Нижегородские пенсионеры сразились в компьютерном многоборье
31 мая 2023 18:23  [98] Схема организации движения изменена на перекрестке четырех улиц в Сормовском районе
31 мая 2023 17:53  [89] Почти 20 пришкольных лагерей в Нижнем Новгороде претендуют на звание лучшего
31 мая 2023 17:30  [124] Глеб Никитин дал интервью роботу Вите на конференции ЦИПР
31 мая 2023 17:13  [93] Нижегородский НОЦ подписал соглашение о сотрудничестве с Агентством инноваций Москвы
31 мая 2023 16:40  [128] Архитектурно-художественную концепцию проспекта Гагарина утвердили в Нижнем Новгороде
31 мая 2023 16:30  [106] "Сад памяти" в студгородке НГТУ им. Алексеева
31 мая 2023 16:20  [127] Около 90 юных нижегородцев станут участниками фестиваля "Движения Первых" в Москве
31 мая 2023 15:58  [167] Нижегородская область и компания Hyper будут сотрудничать в сфере развития инфраструктуры для электротранспорта
Общество

Почти 20 пришкольных лагерей в Нижнем Новгороде претендуют на звание лучшего

31 мая 2023 17:53  [89] Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Конкурс на лучший пришкольный лагерь проходит в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в департаменте образования администрации города.

Согласно информации, в этом году заявки на участие в конкурсе подали 19 лагерей. У многих из них есть своя направленность: экологическая, творческая или спортивная.

Сегодня конкурсная комиссия проверила лагерь "Кораблик детства" в школе №170 Автозаводского района.  

В ходе оценки представители Роспотребнадзора и пожнадзора проверяют соответствие нормативным документам. Оцениваются программы лагерей, их насыщенность, методика проведения спортивных мероприятий.

Как рассказала директор школы №170 Мария Калягина, работа лагеря на 82 воспитанника рассчитана на три недели. Главная тема здесь - безопасность.

В рамках работы лагеря дети изучают правила ПДД, пожарной безопасности.

Ранее сообщалось, что летний отдых для детей в Нижегородской области будет организован в 1100 учреждениях.

Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Детские лагеря Конкурсы Школы
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2023
Фоторепортажи
Сад памяти в студгородке НГТУ им. Алексеева
31 мая 2023 16:30"Сад памяти" в студгородке НГТУ им. Алексеева
Архив
Copyright © 1999—2023 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph