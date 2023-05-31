Информационную систему лесного хозяйства Нижегородской области "Цифровой лес" показали на конференции "ЦИПР" Общество

Информационная система лесного хозяйства Нижегородской области "Цифровой лес" была представлена на конференции "ЦИПР - 2023".

Как сообщили в Минлесхозе Нижегородской области, "Цифровой лес" автоматизирует процессы управления лесным хозяйством и охотничьими ресурсами. Кроме того, госуслуги ведомства переведены в цифровой формат.

"На сегодняшний день создано более 3 500 личных кабинетов, министерством оказано более 10 тыс. государственных услуг в электронной форме. Наша цель – создать единое цифровое пространство в сфере управления лесным и охотничьим хозяйством Нижегородской области, упростить взаимодействие между бизнесом и органами власти, что сделает нашу работу еще более открытой", - пояснил министр лесного хозяйства охраны объектов животного мира Нижегородской области Роман Воробьев.

Цифровые материалы лесоустройства представляют из себя векторные файлы границ земель лесного фонда, подробную информацию о количественных и качественных характеристиках каждого выдела. Бумажные материалы по лесоустройству оцифровываются вручную, электронная информация интегрируется в единую систему. В 2023 году на продолжение работ по оцифровке материалов лесоустройства из бюджета региона выделено 6,72 млн рублей.

Ранее сообщалось, что правительство Нижегородской области и АНО "Цифровая экономика" заключили соглашение о сотрудничестве в ходе конференции "ЦИПР - 2023" в Нижнем Новгороде.