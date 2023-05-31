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Экономика

Правительство Нижегородской области и АНО "Цифровая экономика" заключили соглашение о сотрудничестве

31 мая 2023 18:06  [89] Экономика
Фото: АНО Цифровая экономика

Фото: АНО Цифровая экономика

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин и генеральный директор АНО "Цифровая экономика" Сергей Плуготаренко подписали соглашение о сотрудничестве по развитию цифровой экономики в регионе. Церемония подписания соглашения состоялась в рамках конференции "ЦИПР - 2023" в Нижнем Новгороде.

Соглашение предусматривает создание эффективной системы взаимодействия и реализации проектов национальной программы "Цифровая экономика Российской Федерации". В частности, соглашение предполагает сотрудничество для повышения эффективности государственного управления за счет применения информационных технологий; работу с проектами по внедрению цифровых технологий и платформенных решений в экономике, социальной сфере, здравоохранении, образовании, сфере государственного и муниципального управления, включенными в базу эффективных кейсов "Цифробанк".

"Нижегородская область - один из регионов-лидеров по уровню развития ИТ-индустрии. При этом для нас очень важно, чтобы цифровые технологии помогали в повседневной жизни людям, служили решению задач в разных отраслях. Сотрудничество с АНО "Цифровая экономика" даст дополнительный стимул в этом направлении, позволит, в частности, внедрять цифровые решения в сфере государственного и муниципального управления. И первым шагом нашего взаимодействия будет проведение в регионе "Цифровой прокачки" для региональных госслужащих", - отметил  Глеб Никитин.

"Нижегородская область сегодня — активно развивающийся регион, здесь повсеместно применяются цифровые сервисы, локальные технологические компании вносят значимый вклад в развитие цифровой экономики, а вузы, в частности Университет Лобачевского, готовят высококлассные кадры. Подписанное сегодня соглашение между Нижегородской областью и "АНО Цифровая экономика" закладывает прочный фундамент для новых совместных инициатив в сфере технологического лидерства России. Уже в этом году мы планируем провести в Нижегородской области "Цифровые прокачки", "Уроки цифры" для школьников, развивать взаимодействие с местными компаниями,  университетами и ИТ-сообществом", - рассказал Сергей Плуготаренко. 

Ранее сообщалось, что участниками конференции "ЦИПР" в Нижнем Новгороде впервые стали представители стран из объединения БРИКС.

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Теги:
Глеб Никитин ЦИПР
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