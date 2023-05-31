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Нижегородская платформа будет использована при создании на базе "Гостех" типового сервиса комплексного управления имуществом

31 мая 2023 19:13  [106] Бизнес
Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

В рамках конференции "ЦИПР - 2023" в Нижнем Новгороде состоялся круглый стол по вопросам создания типового регионального имущественного решения на базе единой цифровой платформы "ГосТех".

Участниками заседания под председательством заместителя губернатора Нижегородской области Егора Полякова стали заместитель руководителя Федерального агентства по управлению государственным имуществом (Росимущество) Роман Шередин, директор ФКУ "Гостех" Василий Слышкин, министр информационных технологий и связи Нижегородской области Александр Синелобов, заместитель директора по управлению информационными системами АНО "Горький Тех" Дмитрий Горинов, а также представители ряда субъектов Российской Федерации.

В ходе мероприятия им была презентована информационная система "Управление имущественным комплексом Нижегородской области" (ИС УИК НО), разработанная ООО "Новософтим". АНО "Горький Тех" координирует процесс перевода этого решения на платформу "Гостех".

Сейчас ИС УИК НО сдана в тестовую эксплуатацию и может быть использована при создании на базе "Гостех" типового сервиса комплексного управления имуществом. По итогам круглого стола заинтересованные в этом регионы России войдут в рабочую группу процесса масштабирования решения и впоследствии станут пилотными субъектами для тестирования полученного продукта. На базе АНО "Горький Тех" решено было организовать центр компетенций по созданию, тиражированию и внедрению в субъектах Российской Федерации региональных систем управления имуществом.

"Тот факт, что нижегородская разработка может использоваться другими регионами как эталонное проверенное решение, – очень важный и положительный для нас показатель работы нижегородских ИТ-компаний, а также показатель эффективности реализуемых в регионе мер поддержки ИТ-индустрии. ООО "Новософтим" как раз является одним из победителей грантового конкурса для разработчиков отечественных ИТ-решений, который мы и АНО "Горький Тех" провели в Нижегородской области в 2022 году", – отметил Егор Поляков.

"Наша задача – собрать лучшие практики, созданные на федеральном и региональном уровнях, получить комплексный сервис управления государственным муниципальным имуществом и предоставить такую техническую возможность другим субъектам и муниципальным образованиям Российской Федерации. По нашим оценкам, цифровой учет производит только треть публичных собственников. Отсутствие учета имущества приводит к непониманию собственников того, чем они управляют. Соответственно, становится невозможным планирование дополнительных доходов от использования своего имущества и расходов на его содержание. Среди регионов, уже выразивших четкое желание присоединиться к рабочей группе, – Астрахань и Республика Мордовия", –  рассказал заместитель руководителя Росимущества Роман Шередин.

По итогам заседания протокол подписали Егор Поляков, Роман Шередин и Василий Слышкин.

"Совместный план позволит нам доработать систему, сделать ее тиражируемой и представить другим субъектам для повторного использования уже как типовое региональное решение по управлению имуществом. Мы зафиксировали эту цель в протоколе и должны реализовать ее до конца года", – добавил директор ФКУ "ГосТех" Василий Слышкин.

Ранее сообщалось, что информационную систему лесного хозяйства Нижегородской области "Цифровой лес" показали на конференции "ЦИПР".

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Теги:
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