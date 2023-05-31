Очаг АЧС зафиксировали в Шарангском районе Общество

Дикого кабана с африканской чумой выявили в Шарангском районе Нижегородской области. Об этом сообщили в Россельхознадзоре по региону.

Согласно информации, вирус был обнаружен 30 мая при проведении лабораторных исследований патологического материала.

Уже на следующий день состоялось заседание Комиссии по организации охраны территории Нижегородской области от заноса заразных болезней животных, по итогам которого было принято решение об установлении карантина по АЧС на территориях Шарангского муниципального округа и проведении комплекса мероприятий по ликвидации очага заболевания.

Владельцам личных подсобных хозяйств рекомендовано не кормить домашних свиней травой, собранной в лесных массивах, оборудовать свинарники дезковриками, не кормить животных пищевыми отходами.

Напомним, что в соответствии с приказом Минсельхоза РФ от 6 сентября 2022 №583 с 1 марта 2023 года запрещается использование любых пищевых отходов для кормления свиней. В связи с этим следует приобретать корма только по ветеринарно-сопроводительным документам и проводить предварительную термическую обработку.

Владельцы свинокомплексов должны обеспечить работу предприятий в режиме "закрытого типа" с усилением дезинфекции всего автотранспорта и работы санитарных пропускников.

СПРАВКА:

Африканская чума свиней - заразная септическая болезнь домашних свиней, в том числе декоративных, и диких кабанов. Для человека АЧС не опасна, но наносит экономический ущерб от вынужденного уничтожения животных и продукции животноводства. На сегодня вакцины от АЧС и методов лечения этой болезни не существует. Возбудитель сохраняется в трупах свиней до 10 недель, в мясе от больных животных — 155 дней, в копчёной ветчине — до 5 месяцев, в навозе свинарников — до 3 месяцев.