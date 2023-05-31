Евгений Люлин: "С каждым годом всё больше людей осознают важность сохранения природы"

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Председатель Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин поздравил нижегородцев с Днем эколога.
"С каждым годом всё больше людей осознают важность сохранения природы, преумножения ее богатств. В Нижегородской области успешно восстанавливается популяция краснокнижного северного оленя. Эко-рекреационный туризм решением депутатов Законодательного Собрания выделен в отдельное направление и получает господдержку.
В этот день обращаюсь ко всем, кто выезжает отдыхать на природу, на свои участки – к садоводам, туристам, рыбакам и охотникам. Природа – наш общий дом! Так давайте заботиться о ней, беречь ее, сохранять в чистоте!
Мне очень хочется, чтобы наши внуки и правнуки имели возможность почувствовать аромат лесных и полевых цветов, услышать пение птиц, увидеть белку, зайца, пойти по грибы, попробовать натуральный мед.
Давайте любить природу, и она ответит нам тем же!" - говорится в поздравлении.
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