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Общество

Евгений Люлин: "С каждым годом всё больше людей осознают важность сохранения природы"

05 июня 2023 09:03  [64] Общество

Фото: пресс-служба ЗС НО

Председатель Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин поздравил нижегородцев с Днем эколога.

"С каждым годом всё больше людей осознают важность сохранения природы, преумножения ее богатств. В Нижегородской области успешно восстанавливается популяция краснокнижного северного оленя. Эко-рекреационный туризм решением депутатов Законодательного Собрания выделен в отдельное направление и получает господдержку.

В этот день обращаюсь ко всем, кто выезжает отдыхать на природу, на свои участки – к садоводам, туристам, рыбакам и охотникам. Природа – наш общий дом! Так давайте заботиться о ней, беречь ее, сохранять в чистоте!

Мне очень хочется, чтобы наши внуки и правнуки имели возможность почувствовать аромат лесных и полевых цветов, услышать пение птиц, увидеть белку, зайца, пойти по грибы, попробовать натуральный мед.

Давайте любить природу, и она ответит нам тем же!" - говорится в поздравлении.

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Теги:
Евгений Люлин Экология
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