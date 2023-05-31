Евгений Люлин: "Трудолюбие, терпение, готовность всегда оказать помощь являются залогом успешного развития социальной сферы" Общество

Фото: пресс-служба ЗС НО

Председатель Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин направил свое поздравление с Днем социального работника.

"В эту профессию приходят по призванию те, кто способен проявлять чуткость, человеческое отношение, искреннее внимание к нуждам пожилых людей, ветеранов войны и труда, детей без попечения родителей, бездомных, инвалидов, всех нуждающихся в заботе и внимании.

Ваша сердечность, трудолюбие, терпение, готовность всегда оказать помощь являются залогом успешного развития социальной сферы, расширения услуг, оказываемых патронатными службами, мобильными социальными бригадами, хосписами, социальными предпринимателями.

Искренне благодарю вас за вашу сложную, но такую нужную работу! За теплоту вашего сердца! Желаю вам здоровья, радости, благополучия! Успехов в вашем благородном деле и, конечно, огромного счастья!" - сказал Евгений Люлин.