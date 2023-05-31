Евгений Люлин: "Регионы РФ должны активно включиться в реализацию магапроектов для решения задачи технологического суверенитета" Политика

Фото: пресс-служба ЗСНО

1 июня в Перми состоялось 68-е заседание Ассоциации законодательных органов государственной власти субъектов РФ Приволжского федерального округа.

Как сообщили в пресс-службе ЗСНО, провел заседание председатель Законодательного Собрания Нижегородской области, координатор Ассоциации Евгений Люлин, в мероприятии также принял участие заместитель полномочного представителя Президента РФ в ПФО Игорь Буренков.

Одной из главных тем обсуждения стало укрепление технологического суверенитета России.

"Это важнейшая задача сегодняшнего дня, требующая объединения усилий Федерации, регионов, предприятий, государства и частных компаний. Регионам сегодня особенно важно включаться в работу по привлечению средств федерального бюджета на поддержку предприятий. В этом направлении сейчас делается очень многое: решениями правительства России выделены 43 млрд рублей на пополнение оборотных средств системообразующих предприятий, одобрено финансирование свыше 160 проектов в сфере НИОКР, финансируется создание производств комплектующих, на треть вырос объем средств на программу госгарантий. В ближайшее время Правительство РФ утвердит концепцию технологического развития страны на 8 лет. В течение двух лет начнётся реализация индустриальных мегапроектов, в которые нужно включаться", - подчеркнул Евгений Люлин.

Спикер регионального парламента рассказал, что нижегородские предприятия в 2022 году получили более 23 млрд рублей в рамках 25-ти программ Минпромторга России. Федеральные средства позволили докапитализировать региональный Фонд развития промышленности до 1 млрд рублей, была профинансирована 61 заявка предприятий на 924 млн рублей.

По словам Евгения Люлина, отличный пример работы регионального Фонда развития промышленности показывает Республика Татарстан, где благодаря мерам поддержки Фонда, конструкторы "КАМАЗа" разработали уникальный беспилотный самосвал. Машина сама работает на опасных карьерах, ей не нужно совершать развороты, в результате экономится топливо и время.

Внедрение новых технологий в промышленности позволяет решить задачу импортозамещения. Например, Центр импорта и импортозамещения Нижегородской области в 2022 году, совместно с "Центром искусственного интеллекта "Горький", разработал цифровую платформу "Станкофонд", где предприятия могут найти поставщиков и разместить свои предложения. Всего удалось заместить свыше 5-ти тысяч наименований импортной продукции.

В Самаре крупнейший российский производитель рулевых механизмов реализует проект по созданию инновационного рулевого механизма реечного типа для автомобилей LADA VESTA взамен продукции BOSCH.

В Республике Башкортостан в 2022 году был создан Центр поддержки технологий и инноваций на базе научно-исследовательского и проектного института "ПЕГАЗ", он оказывает консультационные услуги, предоставляет бесплатный доступ к патентным и научным информационным ресурсам Федерального института промышленной собственности.

Еще один эффективный инструмент технологического развития – это научно-образовательные центры. Например, в Нижегородский НОЦ входят 64 организации: бизнес, университеты и научные институты. На НИОКР было привлечено свыше 1 млрд рублей, в результате с 2020 года доля новой и усовершенствованной продукции выросла на 36%.

Кроме того, Евгений Люлин отметил федеральный проект "Квантовая долина" для высокотехнологичного бизнеса, который включает в себя 4 кластера в Нижнем Новгороде и 1 кластер в Дзержинске. Это территория с налоговыми и таможенными преференциями для инновационных компаний. До 2026 года планируется открытие первых корпусов технопарков, пока же статус резидента присваивается по принципу экстерриториальности. Этим воспользовались уже 15 организаций, которые инвестируют почти 2 млрд рублей и планируют создание 600 новых рабочих мест. К 2038 году число резидентов должно увеличиться до 200-т, а рабочих мест - до 4,5 тысяч.

"Несмотря на успехи, достигнутые регионами ПФО в деле технологического обновления промышленности, остаются и проблемы. Для их решения необходимо проводить докапитализацию Фондов развития промышленности, увеличивать поддержку НИОКР по "критическим" технологиям, интегрировать технологические платформы с ГИС "Промышленность", актуализировать федеральный перечень электронной компонентной базы военного назначения с целью перехода на отечественные аналоги. В Государственную Думу внесен проект федерального закона "О развитии технологических компаний". Учитывая актуальность законопроекта, он должен быть рассмотрен в первоочередном порядке, а нам, законодателям, предлагается внимательного его рассмотреть, внести свои предложения", - подчеркнул координатор Ассоциации законодателей ПФО Евгений Люлин.

Ранее сообщалось, что Евгений Люлин встретился с нижегородскими участниками Всероссийского фестиваля "Российская студенческая весна".