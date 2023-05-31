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Два нижегородских проекта выиграли премию CIPR Digital-2023. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области.
Согласно информации, премия проводится в третий раз. Она направлена на популяризацию российских проектов и разработок в области цифровой трансформации экономики.
В этом году в финал CIPR Digital вышли более 80 проектов, а победителями стали 16, в том числе и нижегородские.
Так, в номинации "Цифровое медиа" выиграло событийное интернет-радио цифрового развития OCS Distribution "Эхо лосей", а в номинации "Цифровая культура и туризм" - ООО "Цифровое пространство" с проектом "Виртуальный гид по Нижнему Новгороду".
"Виртуальный гид по Нижнему Новгороду" позволяет "прогуляться" по городу и увидеть лучшие достопримечательности в VR-формате. Проект несет и образовательную функцию: виртуальный гид доступен во многих школах Нижнего, а также нашего узбекского города-побратима Бухары", - рассказал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.
Ранее сообщалось, что нижегородский "Кванториум" представил свои проекты на "Робофесте" в рамках "ЦИПР-2023".
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