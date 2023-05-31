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Праздничная подсветка в День защиты детей появится на телебашне в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает Нижегородский областной радиотелевизионный передающий центр.
Согласно информации, сегодня с 21:00 до 23:00 на башне можно будет увидеть красочный орнамент в стилистике калейдоскопа.
Также на гранях телебашни появятся многочисленные ромашки, плывущие по небу облака и разноцветные воздушные шарики, а на медиаэкране будет транслироваться надпись "1 июня - День защиты детей".
Ранее сообщалось, что посвященный конференции "ЦИПР" мэппинг украсил Дмитриевскую башню Нижегородского кремля.
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