Праздничная подсветка в День защиты детей появится на телебашне в Нижнем Новгороде Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Праздничная подсветка в День защиты детей появится на телебашне в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает Нижегородский областной радиотелевизионный передающий центр.

Согласно информации, сегодня с 21:00 до 23:00 на башне можно будет увидеть красочный орнамент в стилистике калейдоскопа.

Также на гранях телебашни появятся многочисленные ромашки, плывущие по небу облака и разноцветные воздушные шарики, а на медиаэкране будет транслироваться надпись "1 июня - День защиты детей".

Ранее сообщалось, что посвященный конференции "ЦИПР" мэппинг украсил Дмитриевскую башню Нижегородского кремля.