Посвященный конференции "ЦИПР" мэппинг украсил Дмитриевскую башню Нижегородского кремля Общество

Посвященный конференции "ЦИПР" мэппинг, созданный студией dreamlaser, украсил Дмитриевскую башню Нижегородского кремля.

Согласно информации, увидеть его можно будет и сегодня вечером.

Напомним, что технологический фестиваль ЦИПР Tech Week проходит в Нижнем Новгороде с 29 мая по 4 июня. Это самое представительное деловое мероприятие, входящее в пятёрку крупнейших в области цифровой экономики в России.

В этом году его посетили премьер-министр РФ Михаил Мишустин и зампредседателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко.

Кроме того, в 2023 году участниками конференции "ЦИПР" в Нижнем Новгороде впервые стали представители стран из объединения БРИКС.