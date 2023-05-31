Посвященный конференции "ЦИПР" мэппинг украсил Дмитриевскую башню Нижегородского кремля

Посвященный конференции "ЦИПР" мэппинг, созданный студией dreamlaser, украсил Дмитриевскую башню Нижегородского кремля.
Согласно информации, увидеть его можно будет и сегодня вечером.
Напомним, что технологический фестиваль ЦИПР Tech Week проходит в Нижнем Новгороде с 29 мая по 4 июня. Это самое представительное деловое мероприятие, входящее в пятёрку крупнейших в области цифровой экономики в России.
В этом году его посетили премьер-министр РФ Михаил Мишустин и зампредседателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко.
Кроме того, в 2023 году участниками конференции "ЦИПР" в Нижнем Новгороде впервые стали представители стран из объединения БРИКС.
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