Работу нижегородского инвесткомитета отметили на правительственном уровне Экономика

31 мая Владимир Путин в формате видеоконференции провёл совещание с членами правительства РФ. Они обсудили вопросы региональной инвестполитики и реализацию планов трансформации делового климата.

Первый зампредседателя правительства РФ Андрей Белоусов рассказал, что в прошлом году инвестиционные комитеты в 45 регионах провели 209 заседаний, рассмотрели 126 проблемных аспектов, выявленных в ходе реализации инвестиционных проектов и вызвавших разногласия с органами власти и иными сторонами.

По оценке правительства, наиболее активно и результативно инвесткомитеты работают в Нижегородской и Сахалинской областях, Краснодарском крае и Республике Крым.

"Хотелось бы отметить работу губернатора Нижегородской области Глеба Никитина, под руководством которого в рамках инвесткомитета было урегулировано полтора десятка существенных разногласий между инвесторами и муниципалитетами", - подчеркнул Андрей Белоусов.

Напомним, основной задачей инвесткомитета является решение спорных вопросов, которые возникают у инвесторов при реализации инвестиционных проектов.

Глеб Никитин сообщил, что инвесткомитет в регионе создан ещё в 2018 году для оперативного решения вопросов инвесторов при реализации проектов, для защиты их прав и интересов. В рамках работы комитета к обсуждению подключаются органы госвласти, муниципалитеты, ресурсоснабжающие организации. Таки образом совместно вырабатываются нужные инвесторам решения.

"Для нас ценна высокая оценка работы за стороны федерального правительства", - сказал глава региона.

Напомним, в Нижегородской области созданы беспрецедентные условия для улучшения инвестиционного климата и ускоренного развития производственного потенциала. Благодаря этому она заняла пятое место в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата АСИ.

В основной капитал за пять лет вложено почти 1,8 трлн рублей инвестиций. Общий объём инвестиций в регионе за 2022 год превысил 460 млрд рублей: по этому показателю Нижегородская область заняла 3-е место в ПФО и 16-е место в России.

Нижегородская область в 2021 году вошла в число пилотных субъектов по внедрению нового инвестиционного стандарта, в 2022 году подтвердила соответствие его требованиям. В регионе внедрены все элементы инвестстандарта: обновлена инвестиционная декларация и сформирован свод инвестиционных правил. С 2018 года работают Корпорация развития Нижегородской области и совет по стратегии развития и инвестициям. Для бизнеса доступна инвесткарта, которая представляет собой единую онлайн-базу инвестиционных площадок региона.