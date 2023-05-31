Законодатели ПФО предложили разработать госпрограмму капремонта детских дошкольных учреждений Политика

Фото: пресс-служба ЗСНО

В рамках 68-го заседания Ассоциации законодательных органов государственной власти субъектов РФ ПФО законодатели обсудили необходимость разработки и утверждения федеральной государственной программы ремонта детских дошкольных образовательных организаций. Об этом сообщает пресс-служба нижегородского Заксобрания.

В соответствии с поручением Президента России, в 2022 году стартовала беспрецедентная по масштабу программа капитального ремонта школ "Модернизация школьных систем образования" на 2022 – 2026 годы в рамках государственной программы "Развитие образования". Эту программу курирует министерство просвещения совместно с министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства России и регионами страны.

В рамках программы, которая реализуется опережающими темпами, уже в 2022 году в стране было отремонтировано более 1 200 школ. К концу 2023 года отремонтируют 3 000 школ, до конца 2026 года – 7 300 школ.

Эта обширная программа включает не только капитальный ремонт и обновление школьной инфраструктуры, но и подготовку и повышение квалификации учителей по всей стране. Ее итогом станет создание комфортной, безопасной и современной образовательной среды.

Вместе с тем, сейчас по всей стране и, в том числе, в регионах Приволжского федерального округа остро стоит вопрос проведения комплексного капитального ремонта детских садов.

"Учитывая положительный опыт реализации программы по капремонту школ, Ассоциация законодателей считает, что назрела необходимость в разработке аналогичной федеральной программы по ремонту детских дошкольных образовательных организаций с финансированием из федерального бюджета. Такую позицию отразил Президент в своем Послании Федеральному Собранию. Считаю, что эта программа будет являться логическим продолжением обновления образовательных организаций и позволит значительно улучшить условия для детей", - отметил координатор Ассоциации законодателей ПФО, председатель Законодательного Собрания Нижегородской области Евгений Люлин.

Вопрос разработки федеральной государственной программы капитального ремонта детских дошкольных образовательных организаций рассмотрен и поддержан региональными законодательными органами государственной власти Приволжского федерального округа.

По мнению членов Ассоциации ПФО, реализация федеральной программы позволит также обеспечить выполнение нормативных требований санитарно-эпидемиологического законодательства и норм пожарной безопасности, необходимых для ведения безопасного, качественного и комфортного образовательного процесса.

При этом серьезное внимание следует уделить не только комплексному капитальному ремонту зданий и коммуникаций, но и приведению детских площадок и их оборудования в соответствие с требованиями нормативов. В особенности это касается неудовлетворительного состояния асфальтового покрытия, которое становится потенциальной угрозой детского травматизма. Работу над решением этого вопроса бывает крайне непросто проводить за счет средств муниципальных и городских бюджетов.

Все эти тезисы легли в основу обращения к Председателю Правительства России Михаилу Мишустину, которое подготовили члены Ассоциации. По мнению законодателей, необходимо предусмотреть вступление федеральной государственной программы комплексного капитального ремонта детских дошкольных образовательных учреждений в силу с 2024 года.

Ранее сообщалось, что законодатели ПФО обсудили укрепление технологического суверенитета России.