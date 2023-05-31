Школу на 1600 мест построят в ЖК "Зенит"
"Центр 800" запустил новый сервис "Афиша Нижний"
Общественные обсуждения концепции развития парка им. 1 Мая
Кинотеатры под открытым небом в парках Нижнего Новгорода
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Политика
01 июня 2023 13:45  [100] Законодатели ПФО предложили разработать госпрограмму капремонта детских дошкольных учреждений
01 июня 2023 11:15  [147] Евгений Люлин: "Регионы РФ должны активно включиться в реализацию магапроектов для решения задачи технологического суверенитета"
01 июня 2023 10:52  [204] Михаил Мишустин посетит Нижний Новгород с рабочим визитом 1 июня
31 мая 2023 19:02  [326] Евгений Люлин встретился с нижегородскими участниками Всероссийского фестиваля "Российская студенческая весна"
31 мая 2023 18:43  [368] Глеб Никитин провел рабочую встречу с первым заместителем премьер-министра Республики Беларусь Николаем Снопковым
31 мая 2023 18:12  [308] Дмитрий Чернышенко: "К 2024 году в ПФО планируется привлечь 380 миллиардов рублей и создать более 33 тысяч рабочих мест"
31 мая 2023 17:58  [452] Участниками конференции "ЦИПР" в Нижнем Новгороде впервые стали представители стран из объединения БРИКС
31 мая 2023 17:02  [295] Евгений Люлин: "Обновление научных кадров – важнейшая задача, которая поможет достичь технологического суверенитета нашей страны"
31 мая 2023 09:48  [337] Зампредседателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко посетит Нижний Новгород 31 мая - 1 июня
30 мая 2023 10:59  [417] Игорь Комаров провёл рабочую встречу с Алексеем Русских в Нижнем Новгороде
Политика

Законодатели ПФО предложили разработать госпрограмму капремонта детских дошкольных учреждений

01 июня 2023 13:45  [100] Политика
Фото: пресс-служба ЗСНО

Фото: пресс-служба ЗСНО

В рамках 68-го заседания Ассоциации законодательных органов государственной власти субъектов РФ ПФО законодатели обсудили необходимость разработки и утверждения федеральной государственной программы ремонта детских дошкольных образовательных организаций. Об этом сообщает пресс-служба нижегородского Заксобрания.

В соответствии с поручением Президента России, в 2022 году стартовала беспрецедентная по масштабу программа капитального ремонта школ "Модернизация школьных систем образования" на 2022 – 2026 годы в рамках государственной программы "Развитие образования". Эту программу курирует министерство просвещения совместно с министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства России и регионами страны.

В рамках программы, которая реализуется опережающими темпами, уже в 2022 году в стране было отремонтировано более 1 200 школ. К концу 2023 года отремонтируют 3 000 школ, до конца 2026 года – 7 300 школ.

Эта обширная программа включает не только капитальный ремонт и обновление школьной инфраструктуры, но и подготовку и повышение квалификации учителей по всей стране. Ее итогом станет создание комфортной, безопасной и современной образовательной среды.

Вместе с тем, сейчас по всей стране и, в том числе, в регионах Приволжского федерального округа остро стоит вопрос проведения комплексного капитального ремонта детских садов.

"Учитывая положительный опыт реализации программы по капремонту школ, Ассоциация законодателей считает, что назрела необходимость в разработке аналогичной федеральной программы по ремонту детских дошкольных образовательных организаций с финансированием из федерального бюджета. Такую позицию отразил Президент в своем Послании Федеральному Собранию. Считаю, что эта программа будет являться логическим продолжением обновления образовательных организаций и позволит значительно улучшить условия для детей", - отметил координатор Ассоциации законодателей ПФО, председатель Законодательного Собрания Нижегородской области Евгений Люлин.

Вопрос разработки федеральной государственной программы капитального ремонта детских дошкольных образовательных организаций рассмотрен и поддержан региональными законодательными органами государственной власти Приволжского федерального округа.

По мнению членов Ассоциации ПФО, реализация федеральной программы позволит также обеспечить выполнение нормативных требований санитарно-эпидемиологического законодательства и норм пожарной безопасности, необходимых для ведения безопасного, качественного и комфортного образовательного процесса.

При этом серьезное внимание следует уделить не только комплексному капитальному ремонту зданий и коммуникаций, но и приведению детских площадок и их оборудования в соответствие с требованиями нормативов. В особенности это касается неудовлетворительного состояния асфальтового покрытия, которое становится потенциальной угрозой детского травматизма. Работу над решением этого вопроса бывает крайне непросто проводить за счет средств муниципальных и городских бюджетов.

Все эти тезисы легли в основу обращения к Председателю Правительства России Михаилу Мишустину, которое подготовили члены Ассоциации. По мнению законодателей, необходимо предусмотреть вступление федеральной государственной программы комплексного капитального ремонта детских дошкольных образовательных учреждений в силу с 2024 года.

Ранее сообщалось, что законодатели ПФО обсудили укрепление технологического суверенитета России.

Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Законодательное собрание ПФО
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2023
Фоторепортажи
Сад памяти в студгородке НГТУ им. Алексеева
31 мая 2023 16:30"Сад памяти" в студгородке НГТУ им. Алексеева
Архив
Copyright © 1999—2023 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph