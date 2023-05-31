ГОСТ на зубные щётки вводится в России с 1 июня Общество

Фото: с сайта unsplash.com

С 1 июня в России вводятся новые требования к качеству детских и взрослых зубных щёток. Об этом сообщает телеканал "360".

Согласно информации, теперь эта продукция должна соответствовать ГОСТ 6388-2022, который заменил разработанный около 30 лет назад стандарт.

Важным нововведением, в частности, является то, что у моделей, предназначенных для детей младше 14 лет, - на головке щётки размером 6-12 мм на 21-34 мм теперь должно располагаться 17-37 кустов высотой от 8 до 13 мм. У моделей для взрослых на головке размером 11-14,5 мм на 28-48 мм - от 27 до 55 "кустов" щетины высотой 9-15 мм.

В соответствии с документом, щётки делятся на категории по возрастам (детские или взрослые), по степени жёсткости (мягкие, средние и жёсткие), по материалу (синтетика или натуральная щетина), по месту использования (в домашних условиях, в дорожных условиях), по назначению (для чистки зубов, чистки межзубного пространства, чистки протезов).

При этом колодки щёток (в т.ч. детских) в месте наименьшего сечения должны выдерживать нагрузку не менее 0,40 Дж.

Ранее сообщалось, что ГОСТ по переработке просроченной еды внедрят в России с 1 июня.