Туристический потенциал ОМК отмечен двумя международными наградами Общество

Фото: пресс-служба ОМК

Две награды Международного конкурса туристских видеопроектов "Диво Мира" получила ОМК.

Как сообщили в пресс-службе Объединенной металлургической компании, видеоролики о промышленном туризме на выксунский завод ОМК и о детской программе отдыха и оздоровления на базе отдыха "Металлург" завоевали третьи места в номинациях "Промышленный туризм" и "Детский и молодежный туризм".

Всего на конкурс поступило свыше 400 работ из более чем 12 стран.

В первом ролике ОМК рассказывается о туристическом маршруте "Искусство быть металлургом". Речь идет о первом в России индустриальном стрит-арт парке, который находится на территории действующего предприятия, и знакомит с наследием великого инженера Владимира Шухова. В прошлом году этот видеоролик стал лауреатом конкурса "Диво Евразии".

Вторую награду ОМК получила за видео, посвященное тематической программе "Бабушкины сказки", которая ежегодно проходит на базе отдыха "Металлург" для детей металлургов. Отдых и оздоровление сотрудников является одним из приоритетных направлений социальной политики ОМК. Эта программа уникальна и включает творческие мастерские, концерты, квесты, спортивные и интеллектуальные игры, в которых дети участвуют вместе со своими бабушками и дедушками. Тематический отдых для детей проводят с 2017 года, за это время на базе отдыха побывали более 680 детей.

"Развивать промышленный туризм в ОМК начали в 2018 году. В городе Выксе, который находится в пяти часах езды от Москвы, – богатое историческое и индустриальное наследие, объекты Шухова, современное искусство и мощь металлургического производства. Это, безусловно, привлекает внимание туристов. Только за прошлый год выксунский завод ОМК посетили более двух тысяч человек, и это с учетом того, что мы только в апреле начали проводить экскурсии после перерыва из-за пандемии. Участие в конкурсе такого уровня дает возможность заявить о Выксе и нашем металлургическом заводе, и пообщаться с коллегами из других предприятий, а также с туроператорами, благодаря которым можно привлечь еще больше туристов в наш город. Помимо презентации и защиты роликов организаторы подготовили большой образовательный блок, где можно было узнать о современных тенденциях в туристической сфере и получить ценные советы, как продвигать свой турпродукт", – рассказала менеджер по промышленному туризму выксунского завода ОМК Лариса Малофеева.