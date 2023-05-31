Wildberries автоматизировал возврат денег за обратную доставку бракованных товаров

Популярный маркетплейс Wildberries упростил возврат средств клиентам за обратную доставку некачественных товаров. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу компании.
Согласно информации, клиентам теперь не нужно будет обращаться в службу поддержки для оформления возврата денег за обратную доставку некачественных товаров - теперь средства будут возвращаться на счёт покупателя в автоматическом режиме.
В компании отметили, что в случае получения заказа с браком или не той вещи, её нужно вернуть работнику пункта выдачи или курьеру, указав на выявленные дефекты.
"После того как вещь поступит на наш склад и подтвердится брак, стоимость обратной логистики автоматически вернётся на ваш баланс в личном кабинете", — уточнили в пресс-службе маркетплейса.
Поступившие на счёт деньги можно будет либо перевести на банковскую карту, либо потратить на другие товары.
Напомним, ранее Роспотребнадзор вынес предостережение Wildberries за взимание платы с покупателей за возврат брака
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