Wildberries автоматизировал возврат денег за обратную доставку бракованных товаров Общество

Популярный маркетплейс Wildberries упростил возврат средств клиентам за обратную доставку некачественных товаров. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу компании.

Согласно информации, клиентам теперь не нужно будет обращаться в службу поддержки для оформления возврата денег за обратную доставку некачественных товаров - теперь средства будут возвращаться на счёт покупателя в автоматическом режиме.

В компании отметили, что в случае получения заказа с браком или не той вещи, её нужно вернуть работнику пункта выдачи или курьеру, указав на выявленные дефекты.

"После того как вещь поступит на наш склад и подтвердится брак, стоимость обратной логистики автоматически вернётся на ваш баланс в личном кабинете", — уточнили в пресс-службе маркетплейса.

Поступившие на счёт деньги можно будет либо перевести на банковскую карту, либо потратить на другие товары.

Напомним, ранее Роспотребнадзор вынес предостережение Wildberries за взимание платы с покупателей за возврат брака