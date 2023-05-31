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Общество

Михаилу Мишустину показали проект создания автомобиля для маломобильных граждан в рамках конференции "ЦИПР-2023"

01 июня 2023 17:48  [37] Общество
Фото: Никита Духник

Фото: Никита Духник

Председателю Правительства России Михаилу Мишустину в рамках конференции "ЦИПР - 2023" представили проект создания автомобиля для маломобильных граждан.

Как сообщили в пресс-службе правительства региона, в мероприятии также приняли участие заместители председателя Правительства РФ Дмитрий Чернышенко и Денис Мантуров, полномочный представитель Президента России в ПФО Игорь Комаров, губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, первый заместитель премьер-министра Республики Беларусь Николай Снопков, чрезвычайный и полномочный посол Республики Беларусь в Российской Федерации Дмитрий Крутой.

Презентация прошла на стенде Республики Беларусь. О новой разработке Михаилу Мишустину рассказал руководитель проектов по работе с маломобильными группами населения "Проектного офиса Стратегии развитии Нижегородской области" Роман Пономаренко.

"Это решение очень хорошее с той точки зрения, что позволяет не зависеть от других людей. То есть человек с инвалидностью может самостоятельно сесть в машину и управлять ей. Когда-то моим первым автомобилем была "Ока" - их выдавали любому человеку с инвалидностью от государства как средство реабилитации. Сейчас - только при производственной травме. Хотелось бы, чтобы в перспективе у людей с особенностями здоровья была возможность получить такой инклюзивный автомобиль, чтобы ездить на работу и чувствовать себя достаточно комфортно", - сказал Роман Пономаренко.

Автомобиль оборудован гидравлическим подъёмным механизмом, обеспечивающим человеку в инвалидной коляске самостоятельный доступ в салон без особых физических усилий и посторонней помощи. Заезд на подъёмник и съезд с него осуществляется в горизонтальной плоскости без какого-то либо угла наклона. Габариты автомобиля позволяют маневрирование внутри салона на инвалидной коляске (ручной или электрической) для установки и фиксации на водительском или пассажирском месте.

"У нас скоро будет большая выставка "Евразия - наш дом", где мы можем показать этот автомобиль. Надо отработать с Татьяной Алексеевной Голиковой, поручение сделаем. Ребята с ограниченными возможностями здоровья - это профессионалы, они ответственные, абсолютно концентрированные на том, чтобы работать на результат. Поэтому я пожелаю вам здоровья, удачи, и мне нравится, что у вас настроение хорошее! Наши белорусские братья – молодцы", - сказал Михаил Мишустин.

Автомобиль спроектирован с учётом эргономических особенностей людей с ограниченными возможностями и инвалидов-колясочников. Машина комплектуется специальной инвалидной коляской собственной разработки и конструкции, являющейся одновременно самостоятельным  средством передвижения вне автомобиля и непосредственно автомобильным сидением для человека-инвалида  в автомобиле. Проект разрабатывается на территории Республики Беларусь.

"Президент России Владимир Путин ставит перед нами задачи по проактивной поддержке людей, попавших в беду, столкнувшихся с ограничениями по здоровью. В Нижегородской области над решениями этих задач работают те, кто на своем опыте знает о проблемах доступной среды. Одно из главных условий – повышение мобильности человека. И разработка наших белорусских партнеров полностью соответствует таким требованиям", - отметил Глеб Никитин.

Ранее сообщалось, что Михаил Мишустин отметил развитие информационных технологий в Нижегородской области.

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Теги:
Михаил Мишустин Технологии ЦИПР
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