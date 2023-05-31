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Политика

Михаил Мишустин отметил развитие информационных технологий в Нижегородской области

01 июня 2023 16:50  [124] Политика

Фото: с сайта правительства РФ

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин принял участие в пленарной сессии "Цифровая независимость промышленной России" конференции ЦИПР, проходящей в Нижнем Новгороде.

В начале своего выступления премьер-министр отметил, что в Нижегородской области расположены крупные производства, развита индустрия информационных технологий.

"Роль цифровых решений в современном мире сложно переоценить. Они прочно вошли во все сферы деятельности человека и, безусловно, имеют ключевое значение для промышленного сектора", – сказал Михаил Мишустин.

Председатель российского правительства обратил внимание на повышенный спрос на софт для информационного моделирования объектов строительства в различных отраслях экономики. 

 "Я сегодня посмотрел на такой продукт –  не может не радовать. Туда включили все элементы, осталось еще пакеты по сопромату включить. Практически спроектирован университет – все расчеты, все сделано на российском софте, вставлен туда модуль nanoCAD", – подчеркнул Михаил Мишустин.

Речь идет о российском софте для управления BIM-моделями, который используется, в частности, при создании цифрового двойника будущего IT-кампуса "НЕЙМАРК" в Нижнем Новгороде.

Напомним, VIII ежегодная конференция "Цифровая индустрия промышленной России" пройдёт в течение трёх дней - с 31 мая по 2 июня - в конгрессно-выставочном центре "Нижегородская Ярмарка". Это самое представительное деловое мероприятие, входящее в пятёрку крупнейших в области цифровой экономики в России. 

В ходе своего визита в Нижний Новгород Михаил Мишустин также посетит Горьковский автомобильный завод и и проведет встречу с губернатором Нижегородской области Глебом Никитиным.

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Теги:
IT Михаил Мишустин
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