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Культура и отдых

"Летняя читалка" открылась в парке культуры и отдыха Автозаводского района в Нижнем Новгороде

01 июня 2023 18:11  [4] Культура и отдых

"Летняя читалка" открылась в парке культуры и отдыха Автозаводского района в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в Централизованной библиотечной системе района.

Согласно информации, библиотека в формате open air расположена рядом с катком-роллердромом "Катушка".

В "Читалке" в течение лета будут проходить бесплатные мастер-классы и развлекательные литературные программы для малышей и ребят младшего школьного возраста, викторины, библиокроссы и медиапутешествия, на которых в прошлые годы уже побывало больше 400 человек.

В книжный фонд читального зала в этом году вошли почти 300 книг и журналов для взрослых и детей и более 100 настольных интеллектуальных игр.

Также летом пройдут соревнования #Прошкольные истории за звание "Лучшего читателя лета". Для того, чтобы стать их участником, необходимо подписаться на группу "Летние соревнования #Прошкольные истории" и ознакомиться с пошаговой инструкцией.

Итоги конкурса будут подведены 10 сентября.

Ранее сообщалось, что около 7,5 тысяч нижегородцев стали участниками мероприятий "Библионочь -2023".

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