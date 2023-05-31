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Победители поэтического онлайн-марафона "Поэзия Победы" награждены в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.
Согласно информации, на конкурс было подано 637 заявок, а победителями стали 27 человек.
Награждение проходило по трем номинациям в трех возрастных категориях: военно-патриотические стихотворения; авторское стихотворение и театрализованная инсценировка.
От имени главы Нижнего Новгорода Юрия Шалабаева победителей приветствовал и наградил замглавы администрации Леонид Стрельцов.
В приветственном слове он отметил, что на конкурс было прислано большое количество авторских стихотворений.
"Наши культурные традиции – это не только дань истории, это основа нашего настоящего и фундамент общего будущего. На вас, как на победителях конкурса лежит теперь особая ответственность – быть лучшими не только на сцене, но и в труде, учебе, работе", - сказал Леонид Стрельцов.
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