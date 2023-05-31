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Бизнес

Первый камень завода по производству силикагелей и силиказолей в ОЭЗ "Кулибин" заложили в Нижегородской области

02 июня 2023 09:02  [58] Бизнес

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Заместитель председателя правительства РФ, министр промышленности и торговли Денис Мантуров, губернатор Нижегородской области Глеб Никитин и председатель совета директоров АО "ГК "Титан" Михаил Сутягинский заложили первый камень завода по производству микронизированных силикагелей и стабильных силиказолей на территории особой экономической зоны "Кулибин" в Дзержинске.

Согласно информации, продукция производства позволит заместить товары, ранее поставляемые из Европы. При этом себестоимость отечественной продукции будет существенно ниже при сохранении высокого качества.

Денис Мантуров отметил, что в 2022 году предприятию был предоставлен льготный заем Фонда развития промышленности в размере 5 млрд рублей. Также Глеб Никитин оказал содействие по включению площадки в особую экономическую зону.

Глава региона отметил, что после увеличения площади ОЭЗ "Кулибин" в десять раз здесь появятся самые высокопроизводительные высокотехнологичные, в том числе химические производства.

Как пояснили в пресс-службе правительства Нижегородской области, микронизированный силикагель применяется, например, в производстве шин и резинотехнических изделий, в химической промышленности — как носитель катализаторов, в производстве лакокрасочных материалов и пластмасс — в качестве наполнителя, в пищевом производстве — для фильтрации и стабилизации напитков и растительных масел.

Стабильный силиказоль используется в нефтепереработке для синтеза катализаторов гидрокрекинга, в производстве трансформаторной стали для придания антикоррозийных свойств металлам, антипригарных свойств литьевым формам при производстве металлов, клеев, бумаги, красок, строительных материалов.

Всего в проект будет инвестировано около 8 млрд рублей. Планируется, что производство будет запущено в 2025 году. В год здесь будет производиться 12 тысяч тонн микронизированных силикагелей и до 42 тысяч тонн стабильных силиказолей.

Ранее сообщалось, что три инвестора намерены реализовать проекты на общую сумму в 12 млрд рублей на территории нижегородской ОЭЗ "Кулибин".

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Теги:
оэз Производство
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