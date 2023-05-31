Канатную дорогу через Оку начнут строить в феврале 2024 года
Рейтинг ДУКов Нижегородской области
Лучшие дворники Нижнего Новгорода
Системы ЖКХ в 14 муниципалитетах модернизируют за 4,8 млрд рублей
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Общество
02 июня 2023 10:37  [38] Речной трамвай "Соталия" начнет курсировать в Нижнем Новгороде в эти выходные
02 июня 2023 10:25  [48] Более 380 тысяч жителей Нижегородской области проголосовали за территории для благоустройства в 2024 году
02 июня 2023 10:13  [92] Движение транспорта ограничат на нескольких улицах Нижегородского района из-за забега "ЗаБег.РФ"
02 июня 2023 10:02  [89] Более 20 инициатив реализуют в Дзержинске в 2023 году в рамках проекта "Вам решать!"
02 июня 2023 09:54  [92] Строительство новой ледовой арены в Нижнем Новгороде может завершиться в 2024 году
02 июня 2023 09:36  [129] Первые электробусы поступят в Нижний Новгород к осени 2023 года
01 июня 2023 18:56  [356] Уличная фотовыставка "Сердце отдаю детям" открылась в Нижнем Новгороде
01 июня 2023 18:50  [270] Мининский университет открыл 30 инженерных классов в школах Нижнего Новгорода
01 июня 2023 18:36  [253] Победители поэтического онлайн-марафона "Поэзия Победы" награждены в Нижнем Новгороде
01 июня 2023 18:23  [249] Михаил Мишустин встретился с нижегородскими участниками олимпиадного движения по программированию
Общество

Движение транспорта ограничат на нескольких улицах Нижегородского района из-за забега "ЗаБег.РФ"

02 июня 2023 10:13  [92] Общество

Фото: ЦОДД

Движение транспорта ограничат на нескольких улицах Нижегородского района из-за забега "ЗаБег.РФ". Об этом сообщили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства администрации Нижнего Новгорода.

Согласно информации, ограничения продлятся с полуночи до 14:00 4 июня.

Так, для транспорта будет недоступен участок улицы Черниговской от дома №9 по улице Черниговская до Канавинского моста, участок Нижне-Волжской набережной – от Благовещенской площади до Казанского съезда,

Также будут перекрыты улица Красной Слободы, Георгиевский и Казанский съезды, участок Гребного канала – от Казанского съезда до дома №111А набережной Гребного канала.

Объезд будет организован по прилегающим дорогам.

Напомним, с 31 мая до 2 июня в центре Нижнего Новгорода запрещена парковка транспорта.

Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
движение
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2023
Фоторепортажи
Сад памяти в студгородке НГТУ им. Алексеева
31 мая 2023 16:30"Сад памяти" в студгородке НГТУ им. Алексеева
Архив
Copyright © 1999—2023 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph