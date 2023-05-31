Движение транспорта ограничат на нескольких улицах Нижегородского района из-за забега "ЗаБег.РФ" Общество

Фото: ЦОДД

Движение транспорта ограничат на нескольких улицах Нижегородского района из-за забега "ЗаБег.РФ". Об этом сообщили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства администрации Нижнего Новгорода.

Согласно информации, ограничения продлятся с полуночи до 14:00 4 июня.

Так, для транспорта будет недоступен участок улицы Черниговской от дома №9 по улице Черниговская до Канавинского моста, участок Нижне-Волжской набережной – от Благовещенской площади до Казанского съезда,

Также будут перекрыты улица Красной Слободы, Георгиевский и Казанский съезды, участок Гребного канала – от Казанского съезда до дома №111А набережной Гребного канала.

Объезд будет организован по прилегающим дорогам.

Напомним, с 31 мая до 2 июня в центре Нижнего Новгорода запрещена парковка транспорта.