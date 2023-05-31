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Речной трамвай "Соталия" начнет курсировать в Нижнем Новгороде в эти выходные. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.
Согласно информации, прогулочное судно с широкими панорамными окнами вчера было представлено заместителю председателя правительства РФ, министру промышленности и торговли Денису Мантурову.
Также Глеб Никитин и Денис Мантуров осмотрели электрокатамаран "ЭкоходЪ", который в ближайшее время начнет работу в Нижнем Новгороде.
Губернатор отметил, что в сравнении с обычными судами электрокатамаран более экологичен и создает меньше шума.
Ранее сообщалось, что еще одно судно "Метеор 120Р" получит Нижегородская область по договору лизинга.
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