Речной трамвай "Соталия" начнет курсировать в Нижнем Новгороде в эти выходные Общество

Фото: Telegram-канал Глеба Никитина

Речной трамвай "Соталия" начнет курсировать в Нижнем Новгороде в эти выходные. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Согласно информации, прогулочное судно с широкими панорамными окнами вчера было представлено заместителю председателя правительства РФ, министру промышленности и торговли Денису Мантурову.

Также Глеб Никитин и Денис Мантуров осмотрели электрокатамаран "ЭкоходЪ", который в ближайшее время начнет работу в Нижнем Новгороде.

Губернатор отметил, что в сравнении с обычными судами электрокатамаран более экологичен и создает меньше шума.

Ранее сообщалось, что еще одно судно "Метеор 120Р" получит Нижегородская область по договору лизинга.