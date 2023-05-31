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Общество

Еще одно судно "Метеор 120Р" получит Нижегородская область по договору лизинга

01 июня 2023 10:14  [39] Общество
Судно Метеор на переднем плане, на заднем - Валдай

Судно Метеор на переднем плане, на заднем - Валдай

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

АО "Государственная транспортная лизинговая компания" и компания "Водолет" в ходе конференции "ЦИПР" заключили договор лизинга на третье скоростное судно на подводных крыльях "Метеор 120Р". Об этом сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области.

Напомним, в 2022 году было подписано соглашение о поставке в регион двух судов.

Спуск на воду первого "Метеора" состоится в ближайшее время.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин ранее отмечал, что судна позволят расширить речную навигацию до Ярославля и Казани.

Длина "Метеора" составляет почти 36 метров, а ширина - 10 метров. Судно может развивать скорость в 65 км/ч с дальностью хода до 700 километров.

Проектирование и строительство "Метеора 120Р" ведется в Нижегородской области с применением отечественных разработок и комплектующих, в том числе собственного производства.

Ранее сообщалось, что электрокатамаран "ЭкоходЪ" начнет курсировать в Нижнем Новгороде в 2023 году.

Также в этом году в Нижнем Новгороде начнет работу речной трамвай "Соталия".

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Теги:
Водный транспорт Навигация
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