Фонд развития гражданского общества провел круглый стол "ЕДГ-2023. Электоральный выбор в условиях новой реальности" Политика

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Фонд развития гражданского общества провел круглый стол "ЕДГ-2023. Электоральный выбор в условиях новой реальности". Об этом сообщили в пресс-службе Нижегородского филиала Фонда развития гражданского общества.

Согласно информации, в мероприятии приняли участие председатель правления ФоРГО Константин Костин, президент фонда "Петербургская политика" Михаил Виноградов, политический обозреватель радиостанции "Говорит Москва" Александр Асафов, эксперт ФоРГО Виталий Иванов, а также руководители региональных отделений Фонда и журналисты федеральных СМИ.

Эксперты обсудили социально-политические условия, в которых проходят выборы и факторы, которые будут оказывать влияние на ход голосования. Дали анализ электоральным настроениям, оценили состояние партийного ландшафта, а также раскрыли основные интриги региональной избирательной повестки.

Глава ФоРГО Константин Костин, говоря о специфике политических условий отметил, что несмотря на продолжение СВО и сохранение внешнего давления на Россию, процесс "приспособления населения, перешел в устойчивую фазу, которую можно назвать условной новой реальностью. Люди воспринимают происходящее как условную норму, пусть хоть и временную". В этих обстоятельствах, считает Константин Костин, "фиксируется существенное электоральное преимущество представителей власти как результат консолидации общества и будет снижена эффективность традиционных электоральных стратегий оппозиционных партий. Ранее они действовали в логике: «все вместе против "Единой России" и ее кандидатов". В условиях, когда люди считают, что власть с ситуацией справляется, такая стратегия неэффективна", – полагает Глава ФоРГО.

Важной особенностью предстоящего ЕДГ, по мнению Константина Костина, станут выборы в новых регионах. "К ним будет приковано все внимание, ведь эти субъекты находятся в зоне боевых действий. И партия власти, и другие партии, которые хотят иметь хорошие позиции в этих субъектах будут принимать активное участие в них. Можно констатировать, что те, кандидаты, кто прошел СВО получат заведомо лучшие стартовые возможности для того, чтобы дальше наращивать рейтинг и добиваться заметных результатов", – заключил он.

Говоря о сценариях выборов в регионах, руководитель Нижегородского филиала ФоРГО Евгений Семенов согласился с коллегами в том, что в Нижегородской области, не существует обстоятельств, способных осложнить переизбрание действующего губернатора. По мнению Евгения Семенова губернатор Глеб Никитин обладает безусловными электоральными преимуществами и легко выиграет выборы. Однако считать эти выборы неконкурентными не стоит. На выборах в 2018 году Глеб Никитин набрал 67,75 % голосов при явке 40, 5%, но в 2023 году он вынужден будет конкурировать сам с собой, показав не меньшую явку, при большем количестве голосов", – заключил эксперт.

Ранее Глеб Никитин заявил о желании продолжить работу в Нижегородской области.