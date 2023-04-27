Глеб Никитин заявил о желании продолжить работу в Нижегородской области Политика

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Губернатор Глеб Никитин на встрече с президентом России Владимиром Путиным заявил о желании продолжить работу в Нижегородской области.

В ходе встречи Глеб Никитин отметил, что в сентябре текущего года у него заканчивается пятилетний срок на должности губернатора.

"Конечно, я готов был бы при поддержке жителей Нижегородской области продолжить работу. Но здесь, конечно, все будет зависеть от Вашей также позиции", - обратился к президенту глава региона.

Владимир Путин подчеркнул, что в данной ситуации все зависит от жителей Нижегородской области.

"Мне кажется, что люди имеют возможность оценить Ваши результаты, они очевидно положительные. Вы сейчас некоторые вещи упомянули. Я знаю, что Вы проявили инициативу, настойчивость, я бы сказал даже, для реализации отдельных проектов, которые жизненно важны для Нижегородской области. А так работа выстроена системно, ритмично, поэтому надеюсь, что люди Вас поддержат", - сказал президент РФ.

Напомним, 26 сентября 2017 года Глеб Никитин был назначен врио главы Нижегородской области. В 2018 году после выборов он занял этот пост на постоянной основе.