Прибыль ФК "Пари Нижний Новгород" в 2022 году составила 398,7 млн рублей Спорт

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Российский футбольный союз представил отчет о ключевых финансовых показателях клубов за 2022 год.

Так, прибыль "Пари НН" по итогам прошлого года до налогообложения составила 398,7 млн рублей. Это четвертый показатель в Российской Премьер-лиге.

В дни матчей нижегородская команда заработала 89,4 млн рублей. Сюда входят доходы от продажи билетов и абонементов, коммерция в день игры.

Убыток от трансферной деятельности "Пари НН" составил 103,4 млн рублей. Это разница между тратами на покупку игроков и доходами от их продажи.

В развитие молодежного футбола ФК "Пари НН" в 2022 году вложил 45,5 млн рублей.

Напомним, в сезоне 2021/2022 ФК "Нижний Новгород" сохранил прописку в РПЛ.

В июне 2022 года футбольный клуб "Нижний Новгород" был переименован в ФК "Пари НН". Сообщалось, что букмекер заплатил клубу 450 млн рублей за смену названия.

В текущем сезоне "Пари НН" уже удалось избежать прямого вылета из РПЛ.

Последний матч в сезоне нижегородская команда проведет против подмосковных "Химок" 3 июня. Сейчас "Пари НН" занимает 14 место с 27 очками и находится в зоне стыковых матчей.