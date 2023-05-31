Каталог белорусского ПО и ИТ-компаний республики появится на нижегородском портале "ИТ-маркетплейс" Бизнес

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

АНО "Региональный центр поддержки и координации отечественных цифровых технологий и разработчиков "Горький Тех" и научно-исследовательская и проектно-изыскательская организация в системе министерства связи и информатизации Республики Беларусь – ОАО "Гипросвязь" - объединят свои усилия в работе над вопросами цифрового развития и развития онлайн-платформы импортозамещения "ИТ-маркетплейс.рф".

Как сообщает пресс-служба нижегородского правительства, соответствующее соглашение о сотрудничестве подписали директор АНО "Горький Тех" Евгений Федосеев и директор ОАО "Гипросвязь" Антон Алексеев в рамках конференции "ЦИПР - 2023".

"Республика Беларусь является одним из основных партнеров Нижегородской области и в торгово-экономическом плане, и в научно-технологическом, и в гуманитарном. С недавнего времени мы сотрудничаем и в сфере цифрового развития, что однозначно укрепляет надежные взаимовыгодные российско-белорусские отношения. "Горький Тех" совместно с "Гипросвязью" будут работать над созданием благоприятных условий для обеспечения и сопровождения цифрового развития предприятий и организаций обеих сторон", – отметил Евгений Федосеев.

Он добавил, что сотрудничество предполагает поддержание цифровой индустрии России и Республики Беларусь, совместное развитие виртуальной площадки отечественного ПО "ИТ-маркетплейс.рф", а также содействие белорусской стороне в создании белорусского сегмента "ИТ-маркетплейс" в доменной зоне ".бел". Кроме того, компании Белоруссии создадут свой каталог ПО, который должен быть размещен как в белорусском сегменте "ИТ-маркетплейса", так и в российском.

Стороны будут прорабатывать возможности совместного представления интересов и продвижения на рынках третьих стран как российских, так и белорусских ИТ-компаний.

"Горький Тех" и "Гипросвязь" также планируют совместно работать над популяризацией создаваемых каталогов ИТ-решений и общими усилиями организовывать необходимые мероприятия. Стороны рассчитывают разрабатывать и внедрять образовательные программы для развития цифровых компетенций и реализовывать иные проекты, представляющие взаимный интерес.

"Уверен, что соглашение придаст необходимый импульс развитию ИТ-отрасли в Республике Беларусь и в Российской Федерации. Наш совместный проект создаст условия для установления бизнес-контактов между российскими и белорусскими ИТ-компаниями, позволит ускорить процесс выработки совместных высокотехнологичных решений для импортозамещения, станет площадкой для роста компетенций создателей ИТ-продуктов и активного внедрения "сквозных" технологий. Первый совместный проект сбудет отличным примером сотрудничества и совместной реализации взаимовыгодных проектов», – отметил директор ОАО "Гипросвязь" Антон Алексеев.

Напомним, "ИТ-маркетплейс.рф" – это площадка импортозамещения, объединившая бизнес, государство и ИТ-сектор для создания отечественных цифровых продуктов. Платформа представляет собой реестр необходимого к импортозамещению программного обеспечения (ПО) и цифрового оборудования. С его помощью российский бизнес находит отечественные ИТ-решения взамен недоступного зарубежного ПО, а ИТ-компании – новых клиентов и интересные проекты для разработки. На данный момент маркетплейс не имеет аналогов на российском рынке. Разработку портала курировала АНО "Горький Тех".

Ранее сообщалось, что Егор Поляков представил нижегородский опыт создания комфортных условий для ИТ-отрасли на конференции "ЦИПР-2023".