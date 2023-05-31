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Экономика

Егор Поляков представил нижегородский опыт создания комфортных условий для ИТ-отрасли на конференции "ЦИПР-2023"

02 июня 2023 12:45  [84] Экономика
Фото: Кира Мишина, photo.pravda-nn.ru

Фото: Кира Мишина, photo.pravda-nn.ru

Заместитель губернатора Нижегородской области Егор Поляков представил нижегородский опыт создания комфортных условий для развития ИТ-отрасли на конференции "ЦИПР-2023".

Замглавы региона выступил на экспертной сессии "ТОП-5 советов для лидеров цифрового развития" с темой "Технологический суверенитет и технологическое лидерство: как создать комфортные условия для развития ИТ-отрасли в субъекте РФ. Секреты успеха Нижегородской области".

"Чтобы расти дальше и стать ИТ-хабом, мы выстраиваем современную образовательную экосистему. Нижегородская область при поддержке правительства РФ создает межвузовский ИТ-кампус "НЕЙМАРК" - платформу для различных форм образования, уникального симбиоза университетов-партнеров, ИТ-компаний. Создаем технопарк среднего профессионального образования (СПО) на базе "Нижполиграфа". Как мы знаем, президент России Владимир Путин обозначил острой проблемой дефицит кадров для рабочих профессий. Мы как промышленный регион это тоже на себе ощущаем. Создание технопарка – большой шаг к решению вопроса", - подчеркнул Егор Поляков. 

Замглавы региона рассказал, что в регионе действует система поддержки и развития ИТ-отрасли, которая дополняет федеральные меры.

"Среди финансовых мер поддержки в нашем регионе – гранты на разработку ИТ-решений, снижение ставки по ипотеке для ИТ-специалистов - до 3% годовых, льготы по упрощенной системе налогообложения (УСН). Хотелось бы также отметить, что за последние пять лет общий объем поддержки ИТ-отрасли Нижегородской области составил более 770 миллионов рублей, а в 2022 году – рекордные для региона 476 млн рублей", - отметил Егор Поляков.

Для поддержки отечественных разработчиков и производителей правительство Нижегородской области разработало цифровые платформы, ускоряющие процессы импортозамещения зарубежного ПО.

"С 2022 года в регионе работает витрина отечественных цифровых продуктов и компетенций – портал ИТ-маркетплейс.рф. Сейчас на маркетплейсе представлено 150 ИТ-решений, из которых 92 включено в реестр российского ПО, а также 140 ИТ-компаний. Для действующих цифровых компаний и разработчиков организовано единое окно поддержки – АНО "Горький Тех". Однако только мерами поддержки технологического лидерства и суверенитета не достичь – городская среда и комфорт жизни должны конкурировать с ведущими городами мира. Многие из проектов развития мы представили на нашем стенде на конференции "ЦИПР". Готовы делиться с коллегами нашим опытом создания опорного центра цифрового суверенитета и достижения технологического лидерства", - добавил Егор Поляков.

Ранее сообщалось, что Михаил Мишустин ознакомился с проектами развития Нижегородской области в рамках конференции "ЦИПР-2023".

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Теги:
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