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Бизнес

ПСБ принял участие в VIII конференции "Цифровая индустрия промышленной России"

02 июня 2023 14:34  [126] Бизнес

ПСБ принял участие в деловой программе конференции "Цифровая индустрия промышленной России" (ЦИПР), одного из самых представительных деловых мероприятий в области цифровой экономики. 

В Нижнем Новгороде на площадке ЦИПР представители ПСБ провели встречи с руководителями ведущих компаний страны, специализирующихся на высоких технологиях, а также приняли участие в ряде мероприятий, где обсуждалась актуальная повестка цифровой экономики.

В рамках конференции "Синергия молодых специалистов социально-гуманитарного и технического профилей в IT" старший вице-президент - директор департамента информационной безопасности ПСБ Дмитрий Миклухо рассказал об опыте банка по созданию рабочих групп, в которых задействованы не только программисты и технические специалисты, но и сотрудники подразделений с гуманитарным образованием. "Работа смешанных команд помогает находить творческие  решения технических задач, я уверен, что будущее именно за подобной синергией", — отметил Дмитрий Миклухо.  

Директор департамента цифровой трансформации и стратегии информационных технологий ПСБ Александр Сахаров, участвуя в пленарной сессии "Омникальность. Битва за клиента", рассказал об удобствах для банковских клиентов, которые предоставляет им омниканальность. "Например, некоторые клиенты предпочитают посещать отделение банка лично, тогда как другим комфортнее проводить операции через мобильные приложения, интернет-банкинг или чат-бот в мессенджере. Совершенствуя свои каналы взаимодействия, ПСБ повышает доступность финансирования, сокращает клиентский путь в банк", — отметил Александр Сахаров.

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Теги:
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