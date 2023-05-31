Нижегородцам рассказали о новой схеме мошенничества в сфере ЖКХ Общество

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Юрист, руководитель Центра правопорядка в городе Москве и Московской области Александр Хаминский в беседе с телеканалом "360" рассказал о новом виде мошенничестве.

Так, в последнее время в России активировались мошенники-лжекоммунальщики, которые для того, чтобы заставить людей заменить приборы учета, идут даже на порчу имущества.

Ранее мошенники просто ходили по квартирам и рассказывали, что срок эксплуатации счетчиков истек и нужно установить новое оборудование для того, чтобы избежать штрафа. Новые счетчики продавались по явно завышенной цене, но люди все же получали товар.

Сейчас же, как отметил Александр Хаминский, мошенники стали использовать новые алгоритмы "с элементами маркетинга и психологической обработки". Сначала жильцов уведомляли о "всеобщей поверке приборов учета", обзванивая их или бросая листовки в почтовые ящики. Затем мошенники в форме коммунальщиков и с поддельными удостоверениями обходили квартиры, осматривали счетчики и сообщали, что их нужно заменить.

Для убеждения жильцов они стали ломать счетчики воды и указывать на течь. Также лжекоммунальщики могут ослабить соединение газовой трубы так, чтобы присутствующие почувствовали запах газа. Или сделать короткое замыкание.

Юрист рассказал, чем, кроме потери денег, опасна "принудительная" замена счетчиков. При таких манипуляциях в обязательном порядке составляется акт, в котором указываются показатели старого и нового оборудования. При подписании акта обычно присутствует представитель сбытовой организации, которого в случае мошенничества просто не будет. Поэтому высок риск получить штраф, так как незаконно установленный прибор никто официально не признает.

Если к вам пришли такие мошенники, то следует немедленно позвонить в управляющую компанию, районную управу или полицию.

Ранее сообщалось, что мошенники начали похищать деньги с карт при помощи QR-кода.