Мошенники начали похищать деньги с карт при помощи QR-кода Общество

Некоторые российские банки подключили функцию снятия денег по QR-коду, и новой технологией воспользовались мошенники. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на информацию Центробанка.

В частности, благодаря матричному штрихкоду деньги в банкоматах можно снимать без карты и ПИН-кода. Для этого достаточно указать в приложении нужную сумму, сгенерировать QR-код и поднести к сканеру.

Теперь мошенники используют новую схему хищения денежных средств: они звонят клиентам банков и просят не привычные данные - номер карты, срок действия и защитный код, а скриншот из приложения — якобы для того, чтобы остановить несанкционированный запрос на снятие денег.

Как пояснили в Центробанке, многие потенциальные жертвы просто пока не в курсе особенностей кода и легкомысленно относятся к изображению с чёрно-белыми квадратиками, поэтому легко им делятся.

Россиянам посоветовали никому не показывать QR-код, хранить его изображение в телефоне и не распечатывать.

Специалисты подчёркивают, что настоящие сотрудники банков никогда не запросят его.

Напомним, что настоящий сотрудник финансовой организации, как и представитель полиции, никогда не будет просить по телефону осуществить какой-либо перевод. Также они никогда не запрашивают по телефону данные карты, трёхзначный код карты, смс-коды - и никогда не будут просить клиента установить на телефон какую-либо программу. Наконец, настоящий сотрудник банка никогда не будет просить клиента по телефону переводить деньги на "безопасный счёт" или оформлять кредит.