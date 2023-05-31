Олег Лавричев провел объезд территории своего избирательного округа в Советском районе Общество

Фото: пресс-служба Гордумы Нижнего Новгорода

Председатель городской Думы Нижнего Новгорода Олег Лавричев при участии главы Советского района Александра Иванова и жителей провел объезд территории своего избирательного округа №30.

Согласно информации, первой точкой объезда стала территория в границах улиц Краснозвездная, Мельникова-Печерского и Нартова.

Как рассказал Олег Лавричев, здесь были зафиксированы проблемы, касающиеся благоустройства и жилищно-коммунального хозяйства. В частности, необходима асфальтировка проездов у тротуаров, ремонт дороги от детсада №145 до ЖК "Зенит", крыши и фасада детского сада №59. У остановки "Тобольские казармы" нет пологих спусков для удобства передвижения маломобильных граждан.

Также участники объезда отметили проблемы с освещением, вывозом крупногабаритного мусора. Жители пожаловались на некачественную уборку снега зимой, попросили демонтировать аварийный забор у ЖК "Зенит" и установить воркаут-площадку.

На территории у домов №14 и №16 по переулку Светлогорский и дома 6Б по улице Бекетова также требуется благоустройство и асфальтировка дорог, ремонт ливневой канализации, покос травы и устройство спортплощадки.

В завершении объезда Олег Лавричев встретился с жильцами дома №56 по проспекту Гагарина. На встрече обсуждалось приведение в порядок детских площадок. В частности, здесь будут убраны сухие деревья.

"Рад, что на моем округе в рядах активных жителей, которые не только сигнализируют о проблемах, но и выступают с полезными инициативами, становится все больше молодежи. Совместными усилиями сделаем Советский район лучше!" - подчеркнул председатель Думы Нижнего Новгорода.

Напомним, в мае Олег Лавричев отчитался о результатах деятельности Гордумы в 2022 году.