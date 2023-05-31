"Автобан" организовал экскурсию на стройку М-12 для студентов Перевозского строительного колледжа

Фото: “Автобан”
Экскурсия для студентов Перевозского строительного колледжа в сопровождении главного специалиста по персоналу ПК "Автобан" Александры Вахитовой прошла на строящемся участке трассы М-12 "Москва - Казань". Об этом сообщили в пресс-службе компании.
Учащиеся колледжа узнали, как осуществляется строительство скоростной современной автомагистрали, познакомились со специалистами СУ-905, участвующими в возведении объекта.
В ходе экскурсии студентам продемонстрировали полный технологический процесс строительства трассы: от лабораторных испытаний до укладки асфальта.
Ученикам колледжа также показали современную дорожно-строительную технику, и рассказали о ее возможностях по строительству дорог.
В производственном городке СУ-905 студентов познакомили с корпоративными ценностями компании "Автобан", показали бытовые и административные корпуса строительного управления.
Ранее сообщалось, что "Автобан" усиливает 6 этап трассы М-12 инженерно-техническими кадрами.
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