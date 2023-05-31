"Автобан" организовал экскурсию на стройку М-12 для студентов Перевозского строительного колледжа Общество

Фото: “Автобан”

Экскурсия для студентов Перевозского строительного колледжа в сопровождении главного специалиста по персоналу ПК "Автобан" Александры Вахитовой прошла на строящемся участке трассы М-12 "Москва - Казань". Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Учащиеся колледжа узнали, как осуществляется строительство скоростной современной автомагистрали, познакомились со специалистами СУ-905, участвующими в возведении объекта.

В ходе экскурсии студентам продемонстрировали полный технологический процесс строительства трассы: от лабораторных испытаний до укладки асфальта.

Ученикам колледжа также показали современную дорожно-строительную технику, и рассказали о ее возможностях по строительству дорог.

В производственном городке СУ-905 студентов познакомили с корпоративными ценностями компании "Автобан", показали бытовые и административные корпуса строительного управления.

Ранее сообщалось, что "Автобан" усиливает 6 этап трассы М-12 инженерно-техническими кадрами.