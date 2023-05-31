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Общество

Молодежный форум "Метеор" пройдет на берегу Горьковского моря 11-15 июля

02 июня 2023 16:16  [77] Общество

Молодежный форум "Метеор" пройдет на берегу Горьковского моря 11-15 июля. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области.

Согласно информации, в форуме примут участие 400 представителей всех муниципальных образований региона. Мероприятие проходит второй год подряд на берегу Горьковского моря на двух площадках одновременно: в спортивно-оздоровительных лагерях ННГУ им. Н.И. Лобачевского "Заря" и Нижегородского государственного архитектурно-строительного университета "Чкаловец".

Подать заявку на участие можно до 12:00 28 июня по ссылке. Блоки программы направлены на развитие в сфере креативных индустрий, медиа, науки, бизнеса, волонтерства и управления командами. Регистрация доступна для молодых людей от 18 до 35 лет из муниципальных образований Нижегородской области.

В рамках форума также пройдет Всероссийский конкурс молодежных проектов от Федерального агентства по делам молодежи. Грантовый фонд 2023 года увеличен по сравнении с прошлым в семь раз и составляет 20 млн рублей: минимальная сумма поддержки одного проекта – 5 тыс. рублей, максимальная – 1,5 млн. Заявки на грантовый конкурс принимаются отдельно на платформе ФГАИС "Молодежь России" до 18:00 5 июля.

Вся информация  о форуме представлена на сайте, анонсы будут выкладываться на официальной странице в соцсети "ВКонтакте".

В 2022 году участниками "Метеора" стали 84 человека из муниципальных районов области и 316 – из Нижнего Новгорода. На Всероссийский конкурс молодежных проектов было подано 142 проекта, победителями стали восемь человек, которые получили поддержку на сумму 3 млн рублей.

Ранее сообщалось, что около 90 юных нижегородцев станут участниками фестиваля "Движения Первых" в Москве.

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

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Теги:
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