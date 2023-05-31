Госдума рассмотрит законопроект о благоустройстве в городских лесах Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Госдума рассмотрит законопроект о благоустройстве в городских лесах. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на депутата Сергея Колунова.

По его мнению, для создания комфортных условий для отдыха необходимо расширить список объектов капитального строительства, которые можно возводить в городских лесах.

В частности, предлагается обустраивать в лесах зоны отдыха с освещением, спортивными площадками, сезонными кафе, раздевалками, туалетами и другими объектами.

Поправки для этого планируется внести в Лесной кодекс.

Законопроект будет внесен на рассмотрение в Госдуму в ближайшее время.

Ранее сообщалось, что предварительную концепцию развития парка 1 Мая представили в Нижнем Новгороде.