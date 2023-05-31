Лучшие дворники Нижнего Новгорода
Схемы движения троллейбусов № 3, 5, 10 и 25 изменятся до 10 июля
Кинотеатры под открытым небом в парках Нижнего Новгорода
Выставка произведений русского авангарда в пакгаузах
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Общество
02 июня 2023 18:23  [7] Оборудование для мобильной диагностики пациентов на базе ИИ появилось в Выксунской ЦРБ
02 июня 2023 18:12  [55] Замглавы Минэкономразвития РФ высоко оценил работу нижегородских МФЦ
02 июня 2023 17:38  [79] Госдума рассмотрит законопроект о благоустройстве в городских лесах
02 июня 2023 17:26  [86] Сквер Победы и парк им. Гагарина в Заволжье преобразятся в этом году
02 июня 2023 17:17  [99] "Волгаэнерго" организовала праздник для детей реабилитационного центра "Солнышко"
02 июня 2023 17:03  [95] Михаил Мишустин встретился со старшеклассниками в детском технопарке "Кванториум Саров"
02 июня 2023 16:50  [109] Первый случай заражения клещевым вирусным энцефалитом выявлен в Нижегородской области
02 июня 2023 16:30  [119] "Автобан" организовал экскурсию на стройку М-12 для студентов Перевозского строительного колледжа
02 июня 2023 16:16  [114] Молодежный форум "Метеор" пройдет на берегу Горьковского моря 11-15 июля
02 июня 2023 15:58  [122] Минприроды РФ утвердило новые требования к утилизации отходов электроники
Общество

Госдума рассмотрит законопроект о благоустройстве в городских лесах

02 июня 2023 17:38  [79] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Госдума рассмотрит законопроект о благоустройстве в городских лесах. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на депутата Сергея Колунова.

По его мнению, для создания комфортных условий для отдыха необходимо расширить список объектов капитального строительства, которые можно возводить в городских лесах. 

В частности, предлагается обустраивать в лесах зоны отдыха с освещением, спортивными площадками, сезонными кафе, раздевалками, туалетами и другими объектами.

Поправки для этого планируется внести в Лесной кодекс.

Законопроект будет внесен на рассмотрение в Госдуму в ближайшее время.

Ранее сообщалось, что предварительную концепцию развития парка 1 Мая представили в Нижнем Новгороде.

Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Благоустройство Лесное хозяйство
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2023
Фоторепортажи
Сад памяти в студгородке НГТУ им. Алексеева
31 мая 2023 16:30"Сад памяти" в студгородке НГТУ им. Алексеева
Архив
Copyright © 1999—2023 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph