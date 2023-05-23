Фото:
Предварительную концепцию развития парка 1 Мая представили в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в Институте развития городской среды Нижегородской области.
Согласно информации, концепция была представлена жителям города 17 мая в ходе общественных обсуждений.
Всего в мероприятии приняли участие более 50 человек.
В концепции отмечается ряд инфраструктурных проблем парка. Так, в пространстве изношено мощение, отсутствует единый архитектурный облик, территория иногда подтопляется, присутствует некорректная навигация и другое.
ИГРСНО предлагает разделить парк на историческую и рекреационную зоны, которые будут объединены выставочным маршрутом.
В исторической зоне будет создана планировка, отсылающая к Всероссийской выставке, функциональное ядро с павильонами и основными парковыми сервисами.
В природной зоне появятся спортивные и детские площадки. Здесь будет создано дополнительное озеленение, в частности, влаголюбивые растения в зоне подтопления.
Ознакомиться с концепцией можно на сайте ИГРСНО. Свои предложение и замечания можно оставить в онлайн-анкете.
Ранее сообщалось, что внебюджетные средства могут привлечь для благоустройства парка 1 мая в Нижнем Новгороде.
Также напомним, что парк Кулибина в Нижнем Новгороде будет благоустроен за 123,3 млн рублей.
Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+