Предварительную концепцию развития парка 1 Мая представили в Нижнем Новгороде Общество

Фото: Институт развития городской среды

Предварительную концепцию развития парка 1 Мая представили в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в Институте развития городской среды Нижегородской области.

Согласно информации, концепция была представлена жителям города 17 мая в ходе общественных обсуждений.

Всего в мероприятии приняли участие более 50 человек.

В концепции отмечается ряд инфраструктурных проблем парка. Так, в пространстве изношено мощение, отсутствует единый архитектурный облик, территория иногда подтопляется, присутствует некорректная навигация и другое.

ИГРСНО предлагает разделить парк на историческую и рекреационную зоны, которые будут объединены выставочным маршрутом.

В исторической зоне будет создана планировка, отсылающая к Всероссийской выставке, функциональное ядро с павильонами и основными парковыми сервисами.

В природной зоне появятся спортивные и детские площадки. Здесь будет создано дополнительное озеленение, в частности, влаголюбивые растения в зоне подтопления.

Ознакомиться с концепцией можно на сайте ИГРСНО. Свои предложение и замечания можно оставить в онлайн-анкете.

Ранее сообщалось, что внебюджетные средства могут привлечь для благоустройства парка 1 мая в Нижнем Новгороде.

Также напомним, что парк Кулибина в Нижнем Новгороде будет благоустроен за 123,3 млн рублей.