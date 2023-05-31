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Бизнес

Около 1,3 млрд рублей будет инвестировано в предприятие по утилизации медицинских отходов в Нижегородской области

02 июня 2023 17:54  [86] Бизнес

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Первый заместитель генерального директора Корпорации развития Нижегородской области Александр Лялин и лидер направления "Биотехмед" Фонда инфраструктурных и образовательных программ Иван Ожгихин в ходе конференции ЦИПР подписали соглашение о сотрудничестве.

Согласно информации, стороны в рамках сотрудничества модернизируют процесс сбора и учета медицинских отходов в учреждениях Нижегородской области с последующим обезвреживанием определенных классов отходов на специализированных промышленных установках с использованием технологии плазмохимической деструкции.

Для этих целей будет построено четыре предприятия. 

Как рассказал замгубернатора Нижегородской области Андрей Саносян, нижегородская сторона уже посетила город Жуковский, где осмотрела оборудование, которое будет установлено в регионе.

В рамках соглашения Фонд инфраструктурных и образовательных программ будет способствовать трансферу данной технологии в Нижегородскую область и планирует привлечь инвестора для реализации проекта. 

Генеральный директор Корпорации развития региона Игорь Ищенко отметил, что преимуществами данной технологии являются практически полное уничтожение отходов, низкое энергопотребление и модульный монтаж утилизационных установок. 

Общий объем инвестиций по проекту оценивается в 1,3 млрд рублей. В рамках его реализации планируется создать не менее 50 рабочих мест. Ориентировочные сроки реализации проекта: 2023-2024 год.

Ранее сообщалось, что проект экотехнопарка в Дзержинске получил положительное заключение госэкспертизы.

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Теги:
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