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Общество

Проект экотехнопарка в Дзержинске получил положительное заключение госэкспертизы

15 мая 2023 11:42  [74] Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области, архив

Проект экотехнопарка в Дзержинске получил положительное заключение госэкспертизы. Информация об этом размещена на портале ГИС ЕГРЗ.

Согласно информации, проектная документация объекта была разработано ООО "Проектно-строительная компания центр инженерных технологий" и АО "Группа компаний "ЕКС".

Положительное заключение госэкспертизы было выдано 12 мая.

Ранее сообщалось, что правительство РФ выделило около 1,5 млрд рублей на строительство экотехнопарка в Дзержинске. Застройщиком выступит "Экологический цифровой оператор" – дочернее предприятие РЭО.

Резиденты экотехнопарка в Дзержинске вложат 7 млрд рублей в строительство объектов на его территории.

Напомним, пилотные проекты по созданию экотехнопарков до 2024 года будут реализованы во всех восьми федеральных округах, и каждый получит госсподдержку. Всего из федерального бюджета на эти цели выделено 9,4 млрд рублей.

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Теги:
Строительство Технопарк
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