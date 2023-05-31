Более 170 протоколов составлено на браконьеров с начала нерестового периода в Нижегородской области Общество

С начала нерестового периода в Нижегородской области составлено 174 протокола по фактам браконьерства (ч. 2 ст. 8.37 КоАП РФ).

В правоохранительные органы передано 28 административных материалов с признаками уголовно наказуемого деяния, за которое предусмотрена ответственность статьей 256 УК РФ.

Из водоемов изъято 241 незаконное орудие лова.

Сводная информация о результатах рыбоохранной деятельности поступает в министерство лесного хозяйства и охраны объектов животного мира Нижегородской области.

Как отметили в региональном Минлесхозе, количество выявленных правонарушений в нерестовый период в этом году меньше, чем в прошлом году.

Напомним, что в 2023 году ограничения рыболовства в регионе действуют в следующие сроки:

— с 1 апреля по 10 июня — на р. Оке выше зоны подпора Чебоксарского водохранилища;

— с 10 апреля по 10 июня — на Чебоксарском водохранилище с притоками (за исключением р. Оки);

— с 15 апреля по 15 июня — на Горьковском водохранилище с притоками.

Разрешается только любительская ловля на удочку с берега вне мест нереста. Количество крючков — не более двух. Места нерестилищ отмечены в Правилах рыболовства. Суточная норма вылова для рыболовов-любителей составляет не более 5 кг.

Рейдовые мероприятия проводятся регулярно силами природоохранной прокуратуры, регионального Минлесхоза, Рыбнадзора, полиции и общественных организаций.

С целью предупреждения и пресечения браконьерства граждане могут обращаться на "Зеленый телефон": 8(831) 433-22-11, 8 (800) 200-99-25, а также на горячий телефон рыбоохраны: 8(499) 611-53-70, 8(985) 106-13-44.

Напомним, что 1 марта 2023 года вступили в силу новые правила рыболовства для Волжско-Каспийского рыбохозяйственного бассейна, утвержденные приказом Минсельхоза России от 13 октября 2022 г. № 695.