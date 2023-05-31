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Происшествия

Уголовное дело возбудили в Нижегородской области по факту смертельной аварии на федеральной трассе М7 "Волга"

03 июня 2023 13:21  [93] Происшествия

Уголовное дело возбудили в Нижегородской области по факту смертельной аварии на федеральной трассе М7 "Волга".

Об этом сообщили в региональном СУ СКР.

ЧП произошло утром 3 июня. В результе столкновения двух машин погибли шесть человек. Среди них - трое детей в возрасте 3,8,9 лет.

Следствие полагает,  что водитель легкового автомобиля не справился с управлением, транспортное средство оказалось на полосе встречного движения, что и привело к ДТП.

В настоящее время выясняются обстоятельства случившегося. 

Назначен ряд судебных экспертиз, допрашиваются свидетели.

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Теги:
ДТП СК РФ
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