Уголовное дело возбудили в Нижегородской области по факту смертельной аварии на федеральной трассе М7 "Волга" Происшествия

Уголовное дело возбудили в Нижегородской области по факту смертельной аварии на федеральной трассе М7 "Волга".

Об этом сообщили в региональном СУ СКР.

ЧП произошло утром 3 июня. В результе столкновения двух машин погибли шесть человек. Среди них - трое детей в возрасте 3,8,9 лет.

Следствие полагает, что водитель легкового автомобиля не справился с управлением, транспортное средство оказалось на полосе встречного движения, что и привело к ДТП.

В настоящее время выясняются обстоятельства случившегося.

Назначен ряд судебных экспертиз, допрашиваются свидетели.