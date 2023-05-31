Колодец отремонтировали в деревне Свободная около Арзамаса благодаря инициативе сельских старост Общество

Фото: Совет муниципальных образований Нижегородской области

В деревне Свободная городского округа Арзамас благоустроили колодец благодаря проекту совета муниципальных образований Нижегородской области по поддержке инициатив сельских старост.

Централизованного водоснабжения в этой деревне никогда не было, и, как отмечает староста Сергей Шаповалов, вода из местного родника по всем своим свойствам превосходит водопроводную воду.

Проблема заключалась в том, что родник не был благоустроен, колодец рядом с ним был полуразрушен, а в весеннее время паводковыми водами его затапливало, и приходилось ходить за водой к колодцу на соседнюю улицу.

Сергей Шаповалов подал заявку в проект поддержки инициатив сельских старост, реализуемый советом муниципальных образований Нижегородской области.

"В рамках программы по поддержке инициатив сельских старост мы планируем реализовывать такие небольшие проекты, как строительство колодца в деревне Свободная. Программа создает максимально упрощенные, освобожденные от бумажной нагрузки возможности для небольшого бюджетного финансирования тех точечных решений, которые старостам нужны", - отметил председатель совета муниципальных образований Нижегородской области, глава Арзамаса Александр Щелоков.

Совет муниципальных образований делает акцент в своей работе на поддержку сельских старост. В этом году прошел первый конкурс сельских старост, в котором победила староста с. Аламасово Вознесенского округа Елена Резяпова. Также среди победителей – старосты из Дальнеконстантиновского, Бутурлинского, Сеченовского округов и г.о.г. Арзамас.

Ранее сообщалось, что арт-объект восстановили в нижегородском сквере на Невской Дубраве.