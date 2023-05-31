Рейтинг ДУКов Нижегородской области
"Центр 800" запустил новый сервис "Афиша Нижний"
Схемы движения троллейбусов № 3, 5, 10 и 25 изменятся до 10 июля
Лучшие дворники Нижнего Новгорода
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Спорт
04 июня 2023 11:26  [43] Нижегородский ФК "Пари НН" сыграет в стыковых матчах с "Родиной" из Москвы
02 июня 2023 14:07  [402] Молодогвардейцы совместно с БК "Пари НН" провели мастер-класс по телемосту для юношеской сборной ДНР по баскетболу
02 июня 2023 12:13  [404] Прибыль ФК "Пари Нижний Новгород" в 2022 году составила 398,7 млн рублей
26 мая 2023 18:02  [720] "Единая Россия" запустила Всероссийский спортивный марафон "Сила России"
23 мая 2023 09:34  [930] ФК "Пари Нижний Новгород" избежал прямого вылета из РПЛ
22 мая 2023 15:55  [843] Сборная Нижегородской области заняла второе место на Всероссийских соревнованиях МВД России по хоккею
22 мая 2023 10:42  [852] Эдуард Занковец вошел в тренерский штаб нижегородского ХК "Торпедо"
21 мая 2023 18:35  [1044] Около 12 тысяч человек приняли участие в благотворительном полумарафоне "Беги, Герой" в Нижнем Новгороде
19 мая 2023 13:05  [1122] Нижегородское "Заречье" взяло "серебро" Суперфинала всероссийских соревнований юных хоккеистов "Золотая шайба"
16 мая 2023 18:30  [1071] Нижегородская область поднялась на 38 позицию в рейтинге ГТО
Спорт

Нижегородский ФК "Пари НН" сыграет в стыковых матчах с "Родиной" из Москвы

04 июня 2023 11:26  [43] Спорт

Нижегородский футбольный клуб "Пари НН" сыграет с "Родиной" из Москвы в стыковых матчах РПЛ. Об этом сообщается на сайте fcnn.ru.

По итогам завершившегося чемпионата Российской премьер-лиги нижегородский футбольный клуб набрал 30 очков и занял 14-е место в турнирной таблице, которое дает право на участие в стыковых играх.

Первый матч нижегородцы проведут в Москве 7 июня, а ответная игра пройдет в Нижнем Новгороде 10 июня.

Ранее сообщалось, что ФК "Пари Нижний Новгород" избежал прямого вылета из РПЛ.

Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Футбол
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2023
Фоторепортажи
Сад памяти в студгородке НГТУ им. Алексеева
31 мая 2023 16:30"Сад памяти" в студгородке НГТУ им. Алексеева
Архив
Copyright © 1999—2023 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph