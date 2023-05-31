Нижегородский ФК "Пари НН" сыграет в стыковых матчах с "Родиной" из Москвы Спорт

Нижегородский футбольный клуб "Пари НН" сыграет с "Родиной" из Москвы в стыковых матчах РПЛ. Об этом сообщается на сайте fcnn.ru.

По итогам завершившегося чемпионата Российской премьер-лиги нижегородский футбольный клуб набрал 30 очков и занял 14-е место в турнирной таблице, которое дает право на участие в стыковых играх.

Первый матч нижегородцы проведут в Москве 7 июня, а ответная игра пройдет в Нижнем Новгороде 10 июня.

Ранее сообщалось, что ФК "Пари Нижний Новгород" избежал прямого вылета из РПЛ.