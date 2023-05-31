Депутат Госдумы Александр Хинштейн похвалил Глеба Никитина за работу по благоустройству Нижнего Новгорода Политика

Депутат Госдумы от Самарской области Александр Хинштейн на своей странице Вконтакте поделился впечатлениями о Нижнем Новгороде.

Как написал депутат, в городе он не был почти три года, и за это время Нижний Новгород кардинально изменился в лучшую сторону.

По словам Александра Хинштейна, положительные изменения в облике города стали возможны благодаря работе губернатора Глеба Никитина.

"Потрясен и впечатлен увиденным. Ходил по городу и его не узнавал. Там, где еще вчера была разруха и грязь, сегодня — благоустроенные пространства, новые набережные, скверы, зоны отдыха", - отметил депутат.

По его словам, за последние 5,5 лет город просто преобразился.



"Какой же молодец Глеб Никитин! И объяснять это только федеральными деньгами, выделенными к его 800-летию, глупо. Очевидно, что секрет успеха в другом: в работе на результат, а не на мифические рейтинги", - считает Александр Хинштейн.

Пользователи соцсети в комментариях к данному посту также отметили, что Нижний Новгород стал лучше и красивее.

Ранее сообщалось, что более 380 тысяч жителей Нижегородской области проголосовали за территории для благоустройства в 2024 году.

