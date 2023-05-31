Нижегородцам напомнили о сроках уплаты налога на доходы физических лиц Экономика

Налогоплательщики, которые в 2022 году получили доход и задекларировали его по итогам декларационной кампании-2023, должны не позднее 17 июля 2023 года заплатить налог на доходы физических лиц. Об этом сообщает УФНС по Нижегородской области.

Сумма налога, подлежащая уплате в бюджет и исчисленная в соответствии с представленной налоговой декларацией, уплачивается налогоплательщиком самостоятельно.

Уплатить налоги и значительно сэкономить личное время помогут электронные сервисы: "Уплата налогов, страховых взносов физических лиц", "Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц". С их помощью можно не только сформировать и распечатать квитанции для уплаты, но и произвести безналичный расчет с помощью одного из банков-партнеров, заключивших соглашение с Федеральной налоговой службой.

Подробнее о том, кто обязан отчитаться о доходах за 2022 год, можно узнать в специальном разделе на сайте ФНС России.

Ранее сообщалось, что сумма налогов в консолидированный бюджет Нижегородской области в 2022 году выросла на 18%.