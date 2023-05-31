Водитель легкового автомобиля погиб при съезде в кювет в Кстовском районе

Водитель автомобиля ЗАЗ съехал в кювет и получил смертельные травмы вечером 4 июня в Кстовском районе.
Как сообщили в УГИБДД Нижегородской области, авария произошла в 21:00 на 7 км автодороги "Кстово – Б.Мокрое – Вязовка".
В результате ДТП водитель 1990 года рождения совершил опрокидывание машины и разбился насмерть.
Ранее сообщалось, что шесть человек погибли в результате ДТП в Воротынском районе, по факту данного ДТП было возбуждено уголовное дело.
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