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Происшествия

Водитель легкового автомобиля погиб при съезде в кювет в Кстовском районе

05 июня 2023 09:17  [29] Происшествия

Водитель автомобиля ЗАЗ съехал в кювет и получил смертельные травмы вечером 4 июня в Кстовском районе.

Как сообщили в УГИБДД Нижегородской области, авария произошла в 21:00 на 7 км автодороги "Кстово – Б.Мокрое – Вязовка".

В результате ДТП водитель 1990 года рождения совершил опрокидывание машины и разбился насмерть.

Ранее сообщалось, что шесть человек погибли в результате ДТП в Воротынском районе, по факту данного ДТП было возбуждено уголовное дело.

 

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Теги:
ДТП Кстовский район
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