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Общество

Набор учеников в корпуса "Школы 800" "Автозавод" и "Верхние Печеры" пройдет в июле-августе

05 июня 2023 10:54  [120] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Набор учеников в корпуса "Школы 800" "Автозавод" и "Верхние Печеры" пройдет в июле-августе. Об этом сообщается в соцсетях учреждения.

Согласно информации, правила приема в школу будут опубликованы на сайте учреждения и в группе в соцсети "ВКонтакте".

Уже известно, что в "Верхние Печеры" будут набираться 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 классы, а в корпус "Автозавод" - 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 классы.

Десятые классы будут набираться по следующим профилям: технологический (IT), технологический (инженерный), естественно-научный (биология, химия), универсальный (иностранный язык).

В администрации "Школы 800" подчеркнули, что даты приемной компании в корпус в Автозаводском районе могут быть изменены, в зависимости от получения лицензии.

Приемная комиссия будет проходить онлайн. Для прохождение вступительных испытаний в 5-10 класс ученикам потребуется компьютер с камерой.

Заполнить анкету ребенка можно будет на сайте школы с 27 июля по 1 августа. Вступительные экзамены пройдут 10-16 августа.

Более подробную информацию можно узнать в соцсетях "Школы 800".

Также подчеркивается, что приемная кампания в корпус "Сормово" начнется после завершения строительства и получения лицензии.

Напомним, первый корпус "Школы 800" торжественно открылся в Нижнем Новгороде 22 февраля. Образовательный процесс здесь стартовал 27 февраля.

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Теги:
Образование Школа 800
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