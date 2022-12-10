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Общество

Приём учеников стартует в нижегородской "Школе 800" 16 января

13 января 2023 11:15  [93] Общество

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

Дирекция образовательного центра "Школа 800" опубликовала правила приёма учеников 2-8 классов на 2022/2023 учебный год. Согласно информации, набор учащихся к верхнепечёрский корпус будет проводиться с 16 января по 17 февраля.

Директор АНОО "Школа 800" Марк Сартан рассказал, что процедура зачисления будет проводиться в несколько этапов. На сайте школы размещены также памятки для родителей и ответы на основные вопросы.

Так, в текущем учебном году в школу будут зачислены дети, изучающие программу 2-8 классов. Учащихся первых и выпускных классов на данном этапе принимать не будут.

Для зачисления во 2-4 классы родителям нужно будет 16 января создать личный кабинет на сайте школы, а затем в объявленное время забронировать дату и время для подачи документов - и предоставить их лично в приёмную комиссию для зачисления. График подачи документов будет определяться в порядке обращений до исчерпания количества мест.

Для 5-8 классов предусмотрено углубленное изучение определенных предметов по выбору обучающегося: для 5-6 классов это математика, русский язык, английский язык, для 7-8 классов - ещё и физика.

Для зачисления в профильные классы после создания личного кабинета на сайте "Школы 800" детям предстоит пройти второй этап зачисления - конкурс портфолио, по результатам которого будут отобраны участники вступительных испытаний.

Только после успешного прохождения двух этапов можно будет подать в приёмную комиссию пакет документов для зачисления ребенка.

Также в администрации "Школы 800" рассказали, что обучение будет организовано по триместрам, поэтому старт учебного процесса запланирован на 27 февраля.

За неделю до старта образовательной деятельности в школе начнутся адаптационные мероприятия, которые продлятся до 20 марта. Программа предполагает присутствие обучающихся в школе в течение всего дня, подчеркнули в дирекции.

Так, адаптация предполагает знакомство детей друг с другом и с педагогами, территорией школы и её особенностями, ресурсами и возможностями. Затем школьники смогут определиться с выбором предмета для углубленного изучения, курсов внеурочной деятельности и дополнительного образования.

В рамках программы адаптации также предусмотрены мероприятия для родителей, добавили в администрации школы.

Напомним, 30 ноября губернатор Нижегородской области Глеб Никитин и директор "Школы 800" Марк Сартан представили президенту России Владимиру Путину корпус образовательного центра в Верхних Печерах. Презентация проекта состоялась в режиме видео-конференции.

29 декабря открывшийся корпус получил лицензиюна ведение образовательной деятельности.

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Теги:
Образование Школа 800 Школы
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