Публичные слушания по исполнению бюджета Нижегородской области за 2022 год состоятся 14 июня Экономика

правительство Нижегородской области Фото: НИА "Нижний Новгород"

Публичные слушания по исполнению бюджета Нижегородской области за 2022 год состоятся 14 июня в 11:00. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

Согласно информации, трансляцию слушаний можно будет посмотреть в соцсетях Минфина Нижегородской области и на сайте "Бюджет для граждан Нижегородской области", где также можно ознакомиться с проектом закона.

Желающие участвовать в слушаниях должны пройти регистрацию до 08:00 14 июня.

Зарегистрированные участники могут задать вопросы, изложить замечания и предложения по отчету с момента регистрации на сайте и не позднее 23:59 14 июня. Ответы и пояснения будут размещены на сайте "Бюджет для граждан Нижегородской области" в разделе "Публичные слушания".

Вопросы, предложения и замечания по отчету могут быть также направлены на имя министра финансов Нижегородской области в письменном виде по адресу: 603082, Нижний Новгород, Кремль, корпус 14 (по почте или факсимильной связи по тел.: 437 33 10), а также в электронном виде на почту: official@fin.kreml.nnov.ru не позднее 16:00 13 июня.

Напомним, в мае жители Нижнего Новгорода на публичных слушаниях одобрили исполнение бюджета города за 2022 год.