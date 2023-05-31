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Бизнес

Программа подготовки универсальных рабочих на заводе ОМК в Выксе отмечена премией HeadHunter

05 июня 2023 12:14  [36] Бизнес
Фото: пресс-служба ОМК

Фото: пресс-служба ОМК

Программа подготовки универсальных рабочих "Горизонты карьеры", которую Объединенная металлургическая компания разработала и запустила на своем заводе в Выксе Нижегородской области, получила престижную премию HR-бренд. Об этом сообщили в пресс-службе ОМК.

Программа "Горизонты карьеры" от ОМК заняла первое место в номинации "Регион". Специалисты ОМК разработали ее в ответ на кадровый дефицит на производстве и как эффективный инструмент карьерного развития производственного персонала. Программа позволила решить бизнес-задачи предприятия и мотивировала рабочих на развитие кросс-функциональных профессиональных компетенций.

Сегодня ОМК предлагает своим рабочим четыре направления универсализации с учетом занимаемой должности и направления, в котором они готовы развиваться. Чтобы освоить новые компетенции, сотрудники, сохраняя основное рабочее место, проходят обучение по дополнительным профессиям и пробуют свои силы на новых участках, в новых коллективах. Благодаря смене направления работы и регулярной загрузке постоянный доход "универсалов" стал выше в среднем на 20-25%. Новая программа карьерного развития позволила компании снизить затраты на подбор и привлечение персонала под изменчивые объемы загрузки и сэкономить более 3,5 млн рублей.

"Возможностей карьерного роста традиционно больше для офисных работников, тогда как для производственного персонала варианты профессионального развития обычно ограничены. Мы разработали и запустили программу универсализации на заводе ОМК в Выксе, чтобы сократить производственные простои и создать новые карьерные возможности для сотрудников. Благодаря этой программе они могут осваивать смежные профессии, повышать квалификацию, стабилизировать и увеличивать свой доход, который зависит напрямую от загрузки предприятия. Программа дает производственному персоналу ОМК преимущества, которых нет у многих промышленных предприятий", - отметила лидер и идейный вдохновитель проекта, директор по персоналу выксунского завода ОМК Светлана Исаева.

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Теги:
Выкса ОМК
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